Bakan Karaismailoğlu: "1915 Çanakkale Köprüsü ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere 'yeni Türkiye'nin bir mesajıdır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜHİS ve Türkiye Yol-İş Sendikası yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti'nin iktidar olduğu günden beri Türkiye'nin birçok alanda ileriye doğru yol kat ettiğini söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, köprünün iç ve dış mihraklardan medet uman, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere 'yeni Türkiye'nin bir mesajı olduğunu söyledi.

Karayollarına 18 senede 711 milyar lira yatırım

Tüm diğer ulaşım modlarıyla birlikte karayollarının Türkiye'nin can damarı olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Her zaman söylediğimiz gibi yollarımız akarsular gibidir. Geçtiği her yere yeni yatırım fırsatları, üretim imkanları ve istihdam olanakları sağlarken ekonomimizi büyütür, ticari hayatı geliştirir. Eğitim ve kültürel hayata canlılık katar. Böylece milletimize iş, aş, refah ve huzur getirir. Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ve liderliğinde 2003-2021 yıllarında ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için yaptığımız yaklaşık 1 trilyon 169 milyar liralık yatırım içinde karayollarımızın oranı yüzde 61. Yatırım miktarı ise 711 milyar lirayı aştı. Siz değerli arkadaşlarımızın katkıları sayesinde son 20 yılda ülkemizin karayolu yatırımlarında kelimenin tam anlamı ile gerçekleştirdiğimiz 'reform' niteliğindeki gayretlerle destan yazdık. Yazmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

"Otoyollarımızın toplam uzunluğunu ikiye katladık"

AK Parti iktidara geldiğinde 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol olduğunu ve bu bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 550 kilometreye ulaştırdıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Otoyollarımızın toplam uzunluğunu ikiye katladık. Bin 714 kilometreden alıp 3 bin 532 kilometreye çıkardık. Tünel uzunluğunu 12 kat artışla 50 kilometreden 651 kilometreye ulaştırdık. Köprü ve viyadük uzunluklarını 311 kilometreden 724 kilometreye çıkardık. Karayolu yatırımlarımızda 7/24 esasına göre 'canla başla' çalışarak ülkemizin ulaştırma altyapısına çağ atlatmanın haklı gururunu birlikte yaşıyoruz. Çünkü halkımızın refahını artırmak, gençlerimize müreffeh bir gelecek sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'mizin kalkınma hamlesini desteklemeye devam edeceğiz"

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birine dönüştürmek istediklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu yolda son dönemeçteyiz. Yine de daha yapacak çok işimiz var. Bu nedenle 'Durmak yok yola devam' diyoruz. Karıncalar gibi çalışarak yollarımızı inşa etmeye, refahımızı artırmaya, Türkiye'mizin kalkınma hamlesini

desteklemeye devam edeceğiz. Yeni hedeflerimizle bu tarihi adımları destekleyeceğiz. Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıldönümünde otoyol uzunluğunu 3 bin 843 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 516 kilometreye çıkaracağız. Köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğunu da 720 kilometreye yükselteceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için dün olduğu gibi yarın da omuz omuza, inanarak, isteyerek birlikte çalışacağız ve yine başaracağız" dedi.

"1915 Çanakkale Köprüsü, iç ve dış mihraklardan medet uman, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere 'yeni Türkiye'nin bir mesajıdır"

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projesi hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projemizin yapımını 2 milyar 545 milyon avro yatırımla tamamladık. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi ile gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje, iç ve dış mihraklardan medet uman, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere 'yeni Türkiye'nin bir mesajıdır. Ülkemizin bölgesinin lider ülkesi olduğunun en büyük göstergesinden bir tanesi de bu köprüdür. 2023 metrelik orta açıklığı ile Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek Köprümüz, 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek. Dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Bu projemiz Malkara-Çanakkale Otoyolu güzergahını 40 kilometre kısaltırken, 1915 Çanakkale Köprümüz ise 'en'lerin projesi olarak Lapseki-Gelibolu arası feribot seferi ile 1.5 saat süren geçiş süresini sadece 6 dakikaya indirecek ve atalarımızın kanlarıyla sulanmış Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vuracak. 1915 Çanakkale Köprüsü sadece bir köprü olmanın ötesinde aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide olacak. Çanakkale Boğazı'nın yakut bir gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, şehit atalarına saygılı, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak" diye konuştu.

"Yıllık 37 milyar 528 milyon liralık tasarrufa imza attık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını belirten Karaismailoğlu, "2003-2020 yılları arasındaki karayolları yatırımlarımızla ülke ekonomisine sağladığımız çok ciddi katkılar var. Bunlar Gayri Safi Milli Hasıla için 109 milyar 250 milyon liradır, üretim içinse 237 milyar 539 milyon lirayı aşmıştır. Yatırımlarımızın katkıları elbette bu rakamlarla sınırlı değildir. Mevcut durum itibarıyla toplam uzunluğu 28 bin 550 kilometre olan bölünmüş yollarda seyahat eden vatandaşlarımız, yıllık 447 milyon saat zaman ile yaklaşık 2 bin 20 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağladılar. Seyahat süresindeki kısalmalardan kaynaklı olarak yaklaşık; 12 milyar 788 milyon liralık işgücü tasarrufu ve 24 milyar 740 milyon liralık akaryakıt tasarrufu olmak üzere; Toplam yıllık 37 milyar 528 milyon liralık tasarrufa imza attık. Ayrıca çevrenin korunması için çok kritik olan emisyon salınımından da 4,44 milyon ton azalma sağladık" ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da 5 milyonluk bir aile olduklarını, 81 ilde var olduklarını anlatarak, taşeronla asıl işi yapanlardan bazılarının kadroya girmediğini, bu durumun da huzursuzluğa neden olduğunu ifade etti. Bu sorunların çözülmesi gerektiğini söyleyen Atalay, kurumlarda huzurun bu şekilde bulunacağını ve böylece daha güzel işlerin ortaya çıkacağını belirtti.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ise, ülkenin her bölgesini konforlu ulaşım ağlarıyla bağlayan, sosyo-ekonomik gelişmişliğin bölgeler arasında dengeli bir şekilde inşa edilmesine katkı sağlayan yatırımlara azim ve kararlılıkla devam ettiklerini ifade ederek, sürdürebilir başarı için ülke kaynaklarını en doğru yatırım hamleleriyle değerlendirirken en büyük güvencelerinin çalışanlar olduğunu söyledi. - ANKARA

