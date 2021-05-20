Bakan Karaismailoğlu: "19 yıldır Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan halkımız, katettiğimiz bu büyük mesafeye şahittir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı olan 7. Kesimindeki inşa faaliyetlerini inceledi.