Bakan Karaismailoğlu: 15 Haziran'da 9 ülkede 15 noktaya uluslararası sefer başlıyor
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Bakan Karaismailoğlu: 15 Haziran'da 9 ülkede 15 noktaya uluslararası sefer başlıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirlerin normalleşme süreci kapsamında esnetilmesiyle birlikte bugün itibariyle Hollanda, Almanya ve İngiltere olmak üzere 3 ülkeye, 15 Haziran'da ise 9 ülkede 15 noktaya uluslararası...

Bakan Karaismailoğlu: 15 Haziran'da 9 ülkede 15 noktaya uluslararası sefer başlıyor
11.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:28

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirlerin normalleşme süreci kapsamında esnetilmesiyle birlikte bugün itibariyle Hollanda, Almanya ve İngiltere olmak üzere 3 ülkeye, 15 Haziran'da ise 9 ülkede 15 noktaya uluslararası seferler başlıyor" dedi. 

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da başlayan iç hat uçuşlarının ardından yurt dışı seferlerini bugün itibarıyla bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden başlattıklarını bildirdi. Yurt dışı uçuşların kontrollü olarak başlatıldığını ve risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları yapılacağını belirten Karaismailoğlu, ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yapılan çalışmalar sonucu daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlar yapılacağını kaydetti. Salgınla mücadele tedbirlerinin en üst seviyede alındığını belirten Bakan Karaismailoğlu, koronavirüs salgınına yönelik olarak havalimanlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda sertifikalandırıldığını anımsattı. Şu ana kadar 53 havalimanının salgına karşı önlemlerle donatılarak, güvenli şekilde hizmet vereceğini de vurgulayan Karaismailoğlu, uluslararası uçuşlarda da diğer ülkelerle söz konusu sertifika tedbirlerinin paylaşıldığını kaydetti. 

'15 HAZİRAN'DA 9 ÜLKE İLE 15 NOKTAYA UÇUŞLAR YAPILACAK'Bakan Karaismailoğlu, uluslararası uçuşların karşılıklı açılmasıyla ülkelerle mutabakatların yapılmaya devam ettiğini belirterek "Salgın sebebiyle dünya genelinde alınan koruyucu tedbirlerin normalleşme süreci kapsamında esnetilmesiyle birlikte bugün itibariyle Hollanda, Almanya ve İngiltere olmak üzere üç ülkeye, 15 Haziran'da ise 9 ülke ile 15 noktaya uluslararası seferler başlıyor. Mutabakatlarımız sürdükçe de uçuş yapılan nokta ülke ve nokta sayısını kademeli olarak artıracağız" dedi.Salgın döneminde dünyanın bütün ülkelerinde benzer tedbirler alındığını hatırlatan Karaismailoğlu, salgınla mücadelede önemli eşiğin geride kalması nedeniyle uluslararası uçuş yapan ülke sayısının hızla artacağına inandığının altını çizerek, özel şirketlerin uçuş planlamasının da ayrıca devam ettiğini kaydetti.'KURALLARA UYMAMIZ ŞART'Bakan Karaismailoğlu, uçuşlarda uyulması gereken önemli kurallar olduğuna da dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Hepimizin ve sevdiklerimizin korunması için bu kurallara uymamız şart" dedi. Bakan Karaismailoğlu, kuralların en başında tüm yolcuların havalimanlarında ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve geliş uçuşlarında yolcu bilgi formu doldurmaları gerektiğini belirtti. Bakan Karaismailoğlu, "Tüm gelen yolcularımız muayene edilecek ve semptom gösterenler test edilecek. Bu prosedür uçuş öncesinde ve esnasında havayolu tarafından yolculara duyurulacak. Testi pozitif çıkan yolcular  ülkeye kabul edilmeyecek ve deporte edilecek. Tüm uçuşlarda havayolları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan havayolu ve havalimanı salgın rehberindeki kurallara uyacak. Uçuş başlatılacak ülkeler için verilecek uçuş izinleri Sağlık Bakanlığı ile koordine edilecek."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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