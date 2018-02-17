Bakan Jülide Sarıeroğlu: "Taşeronda biz bir çılgınlık yaptık"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu:

"Hiçbir kriter koymadık. Direk tertemiz kadrolu işçi yapıyoruz"

"Yanına 18-25 arası işçi alan esnafa bir senden bir devletten maaş uygulaması başlıyor"

"SGK binasının ismine Afrin şehidinin adı veriyoruz"

KARABÜK -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, kamuda taşeonda çalışanların kadroya alınmasının devrim niteliğinde olduğunu söyleyerek, "Bu gerçekten bir çılgınlık ve devrim niteliğinde bir düzenlemedir. Birileri çok rahatsız oldu bu düzenlemeyi yaptığımızdan. Algılarla bilgi kirliliği yapıyorlar. Hiçbir kriter koymadık. Direk tertemiz kadrolu işçi yapıyoruz" dedi.

Karabük'te yapımı tamamlanan Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR İl Müdürlükleri binalarını hizmete açmak üzere kente gelen Bakan Sarıeroğlu, TBMM eski Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne gelişinde vatandaşında yoğun ilgi gösterdiği Bakan Sarıeroğlu'na maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerin eşleri istihdam noktasında yardım istedi.

Bakan Julide Sarıeroğlu, "Soma'da büyük bir kaza yaşadık ve 301 işçi kardeşimiz hayatını kaybetmişti. İstihdam konusunda bir dizi sıkıntılar vardı. Ermenek ve Soma'daki ailelerin istihdam hakkı vardı ve kanunda bir tarih kısıtı vardı. Daha önce bir yönetmelik var, özellikle Zonguldak'ta yönetmelik gereği hayatını kaybeden işçilerin ailelerinden birer istihdam sağlanmış. Bu 2004 yılından önce olmuş. İstihdam hakkında 2003-2014 yılları arasında eksik kalan istihdam hakkını verelim istedik. Bu mecliste görüşülüyor" dedi.

"Bir çılgınlık yaptık"

Açılışta da taşeronla ilgili konuşan Bakan Sarıeroğlu, AK Parti iktidarı olarak bir çılgınlık yaptıklarını söyleyerek, "Taşeron tanımı gereği geçmişten beri yapılan uygulama neyse bunu aynen uyguladığımızı merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum kuruluşlarında taşeron tanımına giren hiçbir kardeşimizin kapsam dışında kalmadığını tamamının kadroya geçtiğini özellikle ifade ediyorum. Biz bir çılgınlık yaptık. Bugüne kadar AK Parti iktidarları ortasında ortaya koyduğumuz iddialar vardı, personel yönetimi ile ilgili olarak. Şuanda kamuda 100 bin kadrolu işçi sayımız var. Bizim yaptığımız düzenleme ile başvuru yapılmış incelemesi yapılmış kabul olmuş en son aldığım rakam 715 bini geçmiş durumda. Mevcutta 100 bin kişi kadrolu olduğu kamuya, 2 milyon 400 bin de memurumuz var. Bu gerçekten bir çılgınlık ve devrim niteliğinde bir düzenlemedir. Birileri çok rahatsız oldu bu düzenlemeyi yaptığımızdan. Algılarla bilgi kirliliği yapıyorlar. Hiçbir kriter koymadık. Direk tertemiz kadrolu işçi yapıyoruz. Devlet memurları kanunda kamuda çalışma kriteri neyse onu ele aldık" dedi.

"İlk defa maaş ödemeye başlıyoruz"

Boş işlerle uğraşacak zamanlarının olmadığını da kaydeden Bakan Sarıeroğlu, "Esnafımıza 'bir senden bir benden' diyeceğiz. İlk defa maaş ödemeye başlıyoruz istihdamda. Geçmişte hep vergi ve prim desteği veriyorduk. Esnafımız 18-25 yaş arası gencimizi işe aldığında bir ay maaşını vergisini, sigorta primi biz ödeyeceğiz. Bir ay esnafımızın ödeyeceği yeni modele geçeceğiz" diyerek yeni reform paketlerinden bahsetti.

"Gençlere özel sektöre işe girin çağrısı"

Geleceğin mesleği olan bilişim konusunda gençlere de çağrıda bulunan Bakan Sarıeroğlu, "Afrin'de nasıl mücadele veriyoruz kendi İHA'mız, silahlarımız olmasaydı kendi mühimmat üretimini yapmıyor olsaydık başarı elde etmemiz mümkün değildi. Şuanda bu konuda seferberlik içinde olmamız gerekiyor. Kamuda çalışma gibi hedef belirlemiş genç kardeşlerimize de buradan sesleniyor; herkes kamuda çalışmak istiyor olabilir şuan Türkiye topyekun mücadele veriyor. Bizim tüm fabrika ve tüm işyerlerimizde genç kardeşlerimize iş gücüne, kadınlarımızın sinerjisine ihtiyacımız var. Mühendis, muhasebe ve insan kaynakların, işçi olarak her alanda çalışacak gençlerimizde iş gücüne ihtiyacımız var. Bir mesleksizlik bir de iş beğenmeye sorununu yıkabilirsek, Cumhurbaşkanımızın dediği yerli ve milli olmayla ilgili, bizim çok daha fazla yerli ve milli üretim alanlarımızı, özellikle savunma sanayimizin arttırmamız lazım. Bununda bir seferberlik olduğunu düşünüyorum. Kardeşlerimiz şehit oluyor gazi oluyor. Türkiye'de olanlar iş arayan kardeşlerimizin de bu seferberliği özel sektörde işe girme konusunda katkı ve destek sağladıklarını önemsediğimi belirtmek isterim" diye konuştu.

Sarıeroğlu, konuşmasının sonunda ülke genelinde kurum il müdürlüklerine isim verme uygulamalarının söz konusu olmadığını belirterek, "Ama şehidimizin vasiyeti hepimizin gönlüne işlenmiş durumda. Karabük Ömer Bilal Akpınar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak hizmet verecek" diyerek, binaya Afrin şehidinin adını verdiğini açıkladı.