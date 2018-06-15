Bakan İsmet Yılmaz Bayram Namazını Sivas'ta Kıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bayram namazını Sivas'ta tarihi Ulu Cami'de kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bayram namazını Sivas'ta tarihi Ulu Cami'de kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.
Ramazan Bayramı'nı memleketi Sivas'ta geçiren Yılmaz, bayram namazı için Ulu Cami'ye geldi.
Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı namazın ardından Yılmaz, camide vatandaşlarla bayramlaştı.