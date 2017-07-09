Bakan Işık, "Ak Genç Fest"İ Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Gençlik Kollarınca düzenlenen "AK Genç Fest"i ziyaret etti.



Bakan Işık, Seka Park Uçurtma Tepesi mevkisinde düzenlenen halat çekmeden yoğurtta altın aramaya kadar 15 farklı etkinliğin yapıldığı festivalde gençlerle bir araya geldi.



AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş ve AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman'dan festivalle ilgili bilgi alan Işık, daha sonra alanda kurulan stantları gezerek gençlerle sohbet etti.



Burada masa tenisi oynayan Işık, katılımcı gençler ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.



Bakan Işık, daha sonra kullandığı golf arabasıyla alandan ayrıldı.