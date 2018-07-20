Bakan Hulusi Akar: "Msb Bünyesinde İlgili Birimlerle Hazırlık Yapıldı.
Bakan Hulusi Akar: "MSB bünyesinde ilgili birimlerle hazırlık yapıldı.
Bakan Hulusi Akar: "MSB bünyesinde ilgili birimlerle hazırlık yapıldı. Bu çalışma Meclisimize sunuldu. Söz konusu yasanın ülkemize, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"
-"Gerekli faaliyetlerimizi, operasyonlarımızı yapmaya devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale gelene kadar operasyonlarımız sürecek"
-"MSB bünyesinde ilgili birimlerle hazırlık yapıldı. Bu çalışma Meclisimize sunuldu. Söz konusu yasanın ülkemize, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"
KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri Valiliği'ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.