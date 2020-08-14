Bakan Gül: "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan Münhasır Ekonomik Bölge...
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Bakan Gül: "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan Münhasır Ekonomik Bölge...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Bakan Gül:
14.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:42

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Sincan Eğitim Merkezi açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Salgın ile birlikte terörle mücadele ediyoruz. Ülkemizin güvenliğine, ulusal egemenliğine yönelik saldırılara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz meselesinde ülke ve millet olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konudur. Sayın Cumhurbaşkanımızda dün bu konudaki kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya tekrar hatırlatmıştır. Akdeniz'e en uzun kıyı şeridi olan Türkiye'dir. Dolayısıyla kıta sahası ve deniz yetki alanı en geniş ülke Türkiye'dir. Bu durumda Türkiye'yi Akdeniz'den dışlama girişimleri hiçbirinin uluslararası hukuksal yeri yoktur. Doğu Akdeniz'de Türkiye olmadan yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezlinde tutar hiçbir tarafı yoktur. Sürdürülebilir değildir. Büyük devletler ve AB ülkeleri enerji az güvenliğini sağlamak istiyorsa bunun yolu ortak girişimdir. Uluslararası hukuk ve uluslararası ticaret kurallarıdır. Ulus aşırı müdahalelerle bölgenin istikrarsızlaştırması ve enerji havzalarının ele geçirilme çabalarının, nakil hatlarının işlemez kılınmasına yönelik faaliyetler hiç kimseye yarar sağlamaz" ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz"

Türkiye olarak söz konusu alanda her hangi bir faaliyete izin vermeyeceklerini belirten Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Mavi Vatan, Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki sınırlarımızı belirler. Mavi Vatan'da ülkemizin, hak ve egemenliğini içeren deniz alanlarının tümündeki her türlü arama faaliyetlerini sürdürmeye kararlıyız. Türkiye Kıbrıs'ın garantör devletidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dışarıda tutularak Güney Kıbrıs ile yapılan hiçbir anlaşma hukuki değildir. En son Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması da uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın bu girişimi ayaklarına dolanmıştır. Sözde sınırlandırılmış alanını Birleşmiş Milletlere de bildirilen Türk kıta sahanlığı içerisinde yer aldığı açıktır. Öte yandan bu anlaşmayla Libya'nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye olarak söz konusu alanda her hangi bir faaliyete izin vermeyeceğimiz gibi Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye muktedir ve egemen bir ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde deniz yetki alanları içerisinde her türlü faaliyetlerini hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdürecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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