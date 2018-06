Bakan Gül: "Yolara altın da döşeseniz, altından yollar da yapsanız bir gencin belgiye, bir gencin kitaba, bir gencin hikmetle buluşması daha değerlidir"

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi tarafından başarılı öğrencilere hediye edilen bilgisayar dağıtım törenine katıldı.

Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediyesi Tarafından okul birincisi, ikincisi ve üçüncülerine dağıtılan bilgisayar dağıtım programına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldı. Herşeyin başının eğitim olduğunu vurgulayan Bakan Gül, Gençlerin her şeyin başı ve ilacı olduğunu vurguladı.

Bakan Gül genlerin önemine vurgu yaparak, "Yollar, köprüler yapılır bunlar belediyeciliğin görevleridir ama hem hükumet olarak hem belediye olarak başarılı çocuklarımız, gençlerimizi daha da başarılı olması için destek vermek, onların yanında olmak başka bir vizyondur, başka bir hukuktur. Bu anlayış biz de var. Bu anlayıştan dolayı Mehmet Tahmazoğlu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Yol, köprü, viyadük, kavşaklar her şey yapılır ama bir gönül inşa etmek, bir gönülde şehir inşa etmek her şeyin başında gelir. Türkiye'nin geleceği olan, teminatı olan gençlerimize yapılan yatırım her şeyin üstündedir. Yolara altın da döşeseniz, altından yollar da yapsanız bir gencin belgiye, bir gencin kitaba, bir gencin hikmetle buluşması daha değerlidir. İşte bunları yapacak olanlar bizleriz" dedi.

"Dünyada eğitime en çok bütçeyi biz ayırıyoruz"

Eğitime verilen önemi belirten Bakan Gül, "584 bin öğretmen AK Parti döneminde göreve başladı. Bu yakın zamanda bir milyona ulaşacak. Çünkü biz her şeyin başı eğitim dedik. Daha önce eğitime ayrılan pay yüzde 2 iken, biz yüzde 6'ın üzerine çıkardık. Dünyada en büyük bütçeyi eğitime ayıran ülke Türkiye'dir. Çünkü eğitim varsa Türkiye'nin geleceği daha güçlü olacak, daha güvenli olacak. Gaziantep'te 5 bin derslik var. Şimdi ise 15 bin derslik var. Hedefimiz 7 bin 500 sınıfı daha Gaziantep'in hizmetine sunacağız. Gaziantep'te bizden önce 10 bin öğretmen varken biz 30 bine çıkardık bu sayıyı. Yeter mi? Hayır. Daha fazlasını yapacağız. Bütün bunlar nasıl oluyor, Biz altın mı bulduk, dolar mı bulduk, petrol mu bulduk, Hayır. Milletine sevdalı, gencine sevdalı bir anlayışla ve sizlerin desteğiyle bu işleri yaptık. Gençlerimizi ve onları yetiştiren aileleri tebrik ediyorum. İnşallah Türkiye'nin yarını bugünden daha iyi olacak. Kaygısız olun. Sizlerin duası oldukça Türkiye'ye kimse diz çöktüremez. 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin istikrarı için, daha güçlü devamı için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"27 araba değerinde bilgisayar dağıtıyoruz"

Gaziantep'in eğitime çok önemli destekte bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 27 araba değerine eşit bilgisayar dağıttıklarını, başarıyı ödüllendirmek gerektiğini, başarılı öğrencilere şuana kadar 2 bin 36 adet bilgisayar dağıttıklarını, eğitime çok büyük katkıda bulunduklarını, gençlerin gelecekleri olduğunu vurguladı.