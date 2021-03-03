Bakan Gül: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Herkesin anayasası olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.