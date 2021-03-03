Bakan Gül: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Herkesin anayasası olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz"
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Bakan Gül: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Herkesin anayasası olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz"

03.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:49

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (2)

Adalet Bakanı Gül: "(Yeni Anayasa çalışmaları) Herkesin anayasası olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz."

Bakan Gül: '(Yeni Anayasa çalışmaları) Herkesin anayasası olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz'
Bakan Gül: '(Yeni Anayasa çalışmaları) Herkesin anayasası olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz'
Bakan Gül: '(Yeni Anayasa çalışmaları) Herkesin anayasası olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz'
Bakan Gül: '(Yeni Anayasa çalışmaları) Herkesin anayasası olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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