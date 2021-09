BAKAN GÜL: YEGANE İDEOLOJİNİZ ADALET, ADLİYELERİNİZİN KAPISI ADALETİN KAPISI OLSUN

YEGANE İDEOLOJİNİZ ADALET, ADLİYELERİNİZİN KAPISI ADALETİN KAPISI OLSUN

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin kazandığı hukuk ve demokrasi mücadelesinin, bugün hakim-savcılara onurlu, bağımsız, tarafsız bir mesleki ortamı sağlamış durumda olduğunu belirterek, "Adına karar vereceğiniz milletin sizden beklentisi, yalnız ve sadece milletin yargısı olmanızdır. Yegane ideolojiniz adalet olsun. Adliyelerinizin kapısı adaletin kapısı olsun. İradenize ve kararınıza yalnızca anayasa ve kanunlar hükmetsin. " dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni gerçekleşti. Törenin açılışında konuşan Adalet Bakanı Gül, adaylık sürecini başarıyla tamamlayan hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının kura heyecanını 'milletin evinde' hep birlikte hissettiklerini ve paylaştıklarını söyledi. Yargı teşkilatına taze kan olacak genç hukukçuların, ülkenin dört bir yanında adaletin tecellisi için çalışacaklarını belirten Bakan Gül, onların bu mutlu ve gururlu güne erişmelerini sağlayan herkese şükranlarını sunduğunu belirtti.

BU ADLİ YILDA DA REFORM ADIMLARIMIZI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planının, adalet hizmetlerinde yol haritasını oluşturduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Gül, bu belgelerde, taahhüt ettikleri faaliyetleri bir bir hayata geçirdiklerini, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, "Bu adli yılda da, yargının daha iyi işlemesi, vatandaşımızın hak ve özgürlük çıtasının daha yukarıya taşınması için reform adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Yargının en yüksek standartlarda fiziki ve teknik dönüşümü için de tüm kurumlarımızın işbirliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde zat-ı devletlerinin açılışını yaptığı Yargıtay binasıyla birlikte yüksek yargının fiziki alt yapı sorunları tamamen çözülmüştür. Yine, başkentimize yakışır bir adliye binası için de talimatlarınız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda işaret ettiğiniz, 'adalet hizmetlerinin niteliğinin artırılması" konusunda da gerek eğitim, gerekse mevzuat ve uygulama yönüyle yenilik adımlarımızı atıyoruz. " dedi.

EN ÖNEMLİ UNSURUN, İNSAN UNSURU OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİZ

Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Adalet Akademisini yeniden yapılandırmaya ve adaylık eğitimini daha etkin kılmaya yönelik iradesiyle çalışmalarının daha güçlü bir ivme kazandığını ifade etti. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan bahseden Gül, şöyle devam etti:

"Adaylık eğitimini iki yıla çıkardık. Akademide kalıcı, sürekli bir eğitici kadrosunu oluşturduk. Bu yeniliklerin olumlu neticelerini ve güven veren adalet hedefimize verdiği büyük katkıyı takip ediyoruz. İyi ve doğru uygulamalarla vatandaş memnuniyetini sağlamada en önemli unsurun, insan unsuru olduğunun bilincindeyiz. Bunun için, yorum ve muhakeme yeteneğini geliştiren, teoriyle pratiği birlikte sunan bir adaylık eğitimi için Adalet Akademimiz adeta seferber olmuş durumdadır. "

ADINA KARAR VERECEĞİNİZ MİLLETİN SİZDEN BEKLENTİSİ, YALNIZ VE SADECE MİLLETİN YARGISI OLMANIZDIR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün adalet dağıtma görevine ilk adımı atacak olan hakim savcılarına seslenerek, "Sizler yargının darbe aparatı olduğu dönemlerin, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta sözüm ona hukuk eliyle işlenen zulümlerin, o karanlık günlerin hamdolsun çok uzağındasınız. Sizleri bugün, vesayetçilerden brifing alan, vesayete selam duran bir yargı beklemiyor. Adalet kürsüsüne geçtiğiniz yerlerde; vicdanlarını kiraya vermiş, millet iradesine pusu kuran bir yargı da olmayacak. Artık sizi bağımsız ve tarafsız bir yargı bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin kazandığı hukuk ve demokrasi mücadelesi, bugün sizlere bu onurlu, bağımsız, tarafsız bir mesleki ortamı sağlamış durumdadır. Adına karar vereceğiniz milletin sizden beklentisi, yalnız ve sadece milletin yargısı olmanızdır. Yegene ideolojiniz adalet olsun. Adliyelerinizin kapısı adaletin kapısı olsun. İradenize ve kararınıza yalnızca anayasa ve kanunlar hükmetsin. " şeklinde konuştu.

ÇAMUR ATILMIŞSA O İZİ ÇIKARACAK OLAN, YARGININ TEMİZ VİCDANIYLA YAPACAĞI TİTİZ DEĞERLENDİRMEDİR

Aklı, vicdanı ve adaleti yok sayan FETÖ'nün Türkiye'ye ödettiği bedeli asla unutmadıklarını vurgulayan Bakan Gül, yeni hakim savcılardan da bunu asla unutmamasını istedi. FETÖ ile mücadeleye devam edeceklerini belirten Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Devletin ve yargının bu virüsten temizlenmesi yolunda, ne büyük mesafe almış olursak olalım, dikkat ve ihtiyatı elden bırakmadan, mücadeleye devam edeceğimizi de önemle vurgulamak isterim. Bu noktada, 'çamur at izi kalsın' anlayışına da asla fırsat vermemelisiniz. Çamur atılmışsa o izi çıkaracak olan, yargının temiz vicdanıyla yapacağı titiz değerlendirmedir. Yargının, insan hak ve onurunu her şeyin üzerinde gören bir hak ve adalet şuuru ve duruşudur. ve insan onurunu lekeleyeni tespit edilip, bunun hesabını adalet adına görmek de yine yargının görev ve sorumluluğundadır. "

TÜRK YARGI ETİĞİ BİLDİRGESİNİ ÖZÜMSEMELİSİNİZ

Adalet Bakanı Gül, Anayasamız yargı mensubuna güçlü teminatlar verirken, aslında onun bağımsızlığına, tarafsızlığına bu güvenceleri verdiğini, bu vasıflara gölge düşürmemenin kesintisiz bir yükümlülük olduğunun altını çizdi. 'Yükünüz ağır, sorumluluğunuz büyüktür' diyen Bakan Gül, "Bu noktada sizlere tavsiyem Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ni dikkatle okumanız ve satır satır özümsemenizdir. Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun her bir satırıyla tarihe not düştüğü bu bildirge sizin millete sözünüzdür. ve milletimizin de sizden beklentisidir. Sizlerin bu inançla, meslek hayatınız boyunca yargının itibar ve saygınlığını her alanda en güzel şekilde temsil edeceğinize inancımız tamdır. Bu vesileyle, ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm hakimlerimize, savcılarımıza ve yargı çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında şehadet mertebesine erişen adalet kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Zat-ı devletlerine kura törenimizi teşrifleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yargı teşkilatının yeni mensuplarına meslek hayatları boyunca sağlık ve başarı temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

