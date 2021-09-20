Bakan Gül: Yargının, yargısız infazını asla kabul etmiyoruz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargısız infaza herkes için karşı çıktığımız gibi yargının da yargısız infazını asla kabul etmiyoruz. Yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünü medyasıyla, siyasetiyle, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber oluşturmamız gerekmektedir. Yargının kendi bağımsız ve tarafsız mecrasında işlemesi, hataların da o mecrada düzeltilmesi temel kuraldır, vazgeçilmez ilkedir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa'da bir otelde düzenlenen, 'Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Gül'e Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Adalet Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Uğurhan Kuş ve yargı mensupları eşlik etti. Burada mahkeme başkanları, hakim ve savcılarla bir araya gelen Bakan Gül, açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilişinin dokuzuncu yılında Tunceli'nin Ovacık savcısı Murat Uzun'u rahmetle andığını belirten Bakan Gül, adli yılın yargı camiasına, adalet teşkilatına ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Bakan Gül, "Bugün on birincisini gerçekleştireceğimiz, Bölge Değerlendirme Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar yaptığımız değerlendirme toplantılarında dile getirilen konular, görüşler Ankara'da bizler için ev ödevi oldu" dedi. Bakan Gül, sözlerine şöyle devam etti: