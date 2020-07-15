Bakan Gül: "Yargının FETÖ ile mücadelesinin tek pusulası anayasadır, kanunlardır, adalettir"
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Bakan Gül: "Yargının FETÖ ile mücadelesinin tek pusulası anayasadır, kanunlardır, adalettir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz'un ilk saatlerinden itibaren yargının darbecilerden millet adına hesap sormaya başladığını belirterek, "Bu mücadelede HSK'nın,cumhuriyet savcılarının ve hakimlerin tek pusulası adalettir, anayasadır, kanunlardır" dedi.

Bakan Gül:
15.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:52

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz'un ilk saatlerinden itibaren yargının darbecilerden millet adına hesap sormaya başladığını belirterek, "Bu mücadelede HSK'nın,cumhuriyet savcılarının ve hakimlerin tek pusulası adalettir, anayasadır, kanunlardır" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliğine katıldı. Bakan Gül, programda yaptığı konuşmada geçmişte yaşanan darbe ve muhtıralarda yargının iyi bir sınav veremediğini dile getirerek, "Olumsuz örnekleri unutturacak, yeni bir sayfa açacak milat 15 Temmuz'da yaşandı. Türk yargısı darbelerle imtihanındaki olumsuz sicili 15 Temmuz'da temizlemiştir. Yargı, o gece hain darbe girişiminin önündeki en büyük engellerden biri olmuştur. Darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren, yargı mensupları büyük bir hızla harekete geçerek, darbeciler hakkında gözaltı kararları vermiş, bütün yüksek yargı organlarının temsilcileri de darbe girişimini kınamış ve darbenin gayri meşru olduğunu belirtmişlerdir. O uzun gecede adliyelerin ışıkları adına karar verdikleri millet için sabahlara kadar yanmıştır. Daha ilk saatlerden itibaren darbecilerden hesap sorulmuştur. Dolayısıyla yargıda korku duvarlarının yıkıldığı tarih de 15 Temmuz'dur" diye konuştu.

Konuşmasında "Yargı bu süreçte darbelere alkış tutan rolünü ve sicilini ilk kez reddetmiştir" ifadesini kullanan Gül, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'a yargının vermiş olduğu tarihi cevabın iki yönü bulunmaktadır. Birincisi, darbe yargılamalarıdır. Yargı, 289 darbe davasından 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa hak ettikleri cezayı vermiştir. Yargının darbeye karşı diğer bir cevabı da kendi içindeki hainlerden arınma süreci olmuştur. HSK her türlü iddiayı ciddiyetle inceleyerek bu mücadelesini sürdürmektedir. FETÖ terör örgütünün her unsurunu, yargı önüne çıkarıp hesap sormak şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Bu mücadelede HSK'nın, cumhuriyet savcılarımızın ve hakimlerin tek pusulası adalettir, anayasadır, kanunlardır."

FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da "artık bu kadar da olmaz" denilebilecek ne varsa hepsini denediklerini dile getiren Gül, "İstiklal şairimizin ifadesiyle 'işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek' bir neslin zaferiyle sonuçlanan ve o gecenin hainlere ders, işbirlikçilere korku, dosta güven verdiğini biliyoruz, yaşadık. Evet, o gece vatan sevgisiyle yola çıkanların karşısında ne tank ne de uçak engel olabildi. O gece Edirne'den Kars'a bu güzel vatanın adsız kahramanları, bu gönüldaşlık, birlik ve beraberlik siyasetinin mimarı ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yolda asla yalnız yürümeyeceği gerçeğini bir kez daha herkese hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Manşet

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