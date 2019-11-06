Bakan Gül: Yargı reformu yürürlüğe girdikçe yargıya güven artacak

06.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:34

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformu düzenlemeleri yürürlüğe girdikçe yargıya güvenin de artacağını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'deki 'Nöbetçi Bakan Odası'nda parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusundaki düzenlemeler hakkında, "Açıklanan yargı paketleriyle alakalı yargıya güven hususundaki sorunlar nelerdir? İlgililer bunun üzerinde çalışıyor. Bu sihirli bir değnek de değil. Birinci paket yürürlüğe girdi, her şey bir anda güllük gülistanlık olacak, anlamında da bir şey değil. Mesela birinci yargı paketindeki düzenlemelerin bir kısmı ocak ayında yürürlüğe girecek, seri yargılama ve basit yargılamayla ilgili. Bunlar adım adım faaliyete girdikçe yargıya güven artacak. Bir sürecin başlaması, ivmenin yukarıya doğru çıkması önemli" şeklinde konuştu.

'GÜVENİN ARTACAĞI BİR SONUÇ ÇIKACAK'Yürürlüğe giren ilk yargı paketiyle 5 yılın altındaki cezalara Yargıtay'da temyiz yolunun açıldığını hatırlatan Bakan Gül, "Bu kapsamda 'Yargıtay yolu açıldı' diye burada hem özgürlükler hem de içtihat birliği anlamında 15 ayrı istinafta farklı kararlar çıkabiliyor. Bu konularla ilgili adımların başlaması, tutuklulukta belli bir azami süre öngörülmesi gibi, çocuk izlem merkezleri, bunların hepsi adım adım işte o bardağı dolduracak ve günün sonunda tüm bu reformlar bittiğinde yani iki pakette, üç pakette bitecek bir şey değil, 2023'e kadar sürecek, yargıya güvenin artacağı bir sonuç çıkacak" dedi.Bakan Gül, geçtiğimiz günlerde Strazburg'da düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Toplantısı'nda Almanya Adalet Bakanı'nın, "Almanya'da yargıya, adalete yüzde 80 güvenilmiyor" dediğini hatırlatarak, "Kendimizden kaynaklı elbette eksikler olabilir; ama bu hususta bir çabanın ortaya konması önemli. Bunu hep beraber takip edeceğiz" diye konuştu.'HEPSİ BİR ANDA OLACAK ŞEY DEĞİL'Bakan Gül, "Kaç yargı paketi çıkacak?" sorusuna, "2023'e kadar, bazıları var ki 3 sene sonra, şu anda hazır değil. Onların eylem planı çıkıyor. Hedef olarak bakanlık ne zaman olabileceğini de bir takvime bağlıyor. Hepsi bir anda olacak şey değil" karşılığını verdi.

Bakan Gül, nafaka konusunun çok önemli ve hassas olduğunu, bu konuda tüm etki analizlerinin iyice yapılması gerektiğini belirterek, "Bunların hepsi birer öneri; ama Meclis takdir edecektir. Meclis'in nasıl karar vereceği mühim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA