Bakan Gül: "Yargı mensuplarımızla yargı çalışanlarımızın arasında bir fonksiyon farkı görmüyoruz"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün eğitimlerini tamamlayan personellere belge takdim etmesi Fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Personel Eğitimi Bitiş Programına katıldı.
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün eğitimlerini tamamlayan personellere belge takdim etmesi
Fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Personel Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Personel Eğitimi Bitiş Programına katıldı. (3)