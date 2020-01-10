10.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:55

Bakan Gül: Yargı hiç kimseden emir almaz (2)

'YARGI SUÇA BAKAR, AYIRIM YAPMAZ'

Bakan Gül, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı. Bakan Gül, FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin mücadeleyle ilgili, "FETÖ terör örgütüne üyelik anlamında suç işleyen kim varsa kimsenin bu konuda bir bağışıklığı yoktur. Herkes nerede olursa, hangi ayağında olursa olsun yargı ve ilgili bütün kurumlar bu mücadeleyi vermektedir. AK Parti kesin bir şekilde bu ayrımı yapmıştır. Yerel seçimlerde aday sürecinde AK Parti her yönüyle büyük bir titizlikle bunları araştırıp, tasfiye etmiştir. Ama örgütün kendisi kripto. Yargı nerede olursa olsun suça bakar, fiile bakar, bu konuda asla bir ayırım yapmaz" dedi.

'ÖMÜR BOYU NAFAKA SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL'Süresiz nafaka uygulamasında bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Bakan Gül, bu konuda çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Nafaka, ciddi mağduriyetlerin yaşandığı bizlere de iletilen bir konu. Yani ömür boyu bir nafaka gerçekten bir taraf için eziyet. Ömür boyu nafaka sürdürülebilir bir konu değil. Çok çalışmalar yapıldı, öneriler getirildi. Bu konuda birçok alternatif olabilir. Belli süreler konulabilir, hakimin takdirine bırakılabilir. Bunların hangisi mümkün, ne şekilde olabilir tabi Meclis'in takdirinde olabilecek bir konu; ama bu sorunun bir şekilde iletildiği de bir vaka. Bu sorunu çözerken aldığı 300-400 lira ile hayatını sürdüren bir kadını da mağdur etmemek lazım. Yani sorunu çözerken ayrıca bir mağduriyetin oluşmasına da izin verilmemesi gerekir" diye konuştu. WIKIPEDIA KARARI UYGULANACAKAnayasa Mahkemesi'nin Wikipedia'nın erişime açılmasına yönelik kararını değerlendiren Bakan Gül, "Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Ancak, gerekçeli kararını henüz yayınlamadı. Gerekçeli kararı yayınlayınca elbette ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır, karar uygulanacaktır" dedi.'ELEKTRONİK TEBLİGAT NUMARAMI ALACAĞIM'2020 yılında elektronik tebligat uygulamasıyla tebligatların kişinin eline ulaşmaması sorununun da aşılacağını anlatan Bakan Gül, herkesin TC kimlik numarası gibi bir elektronik tebligat numarasının olacağını, mail ve mesaj yoluyla kişilere tebligatların ulaştırılacağını kaydetti. Gül "Bu mesajın gelmesinden 5 gün sonra tebligat yapılmış sayılacak ve 7 iş gününde işlemler başlatılacak. Ben de ilk iş başvurup elektronik tebligat numaramı alacağım" diye konuştu.'KIZIMIZIN YÜZÜNE KEZZAP ATILMADAN ÖNLEMEK LAZIM'Adalet Bakanı Gül, kadına yönelik şiddet konusunda yargının çok titiz davranmasına rağmen bu konunun asıl olarak şiddetin kaynağında önlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bakan Gül, "Vicdana uygun kararlar verilmesi ortak beklentimizdir. Yargı bir iş meydana geldikten sonra devreye giriyor. Bizim yapmamız gereken asıl bu suç oluşmadan önlemektir. Bir erkek bir kadına neden şiddet uygular, buna çare bulmak gereklidir. Tedbir kararına rağmen şiddetin önlenemediği oluyor, kızımızın yüzüne kezzap atılmadan önlemek lazım. Başta Aile Bakanlığı olmak üzere tüm kesimlerin üzerinde çalışması gereken bir konu bu" ifadelerini kullandı.YARGIDA YENİ DÖNEMYargıda 2020 yılının, 2019'da alınan kararların uygulanacağı bir yıl olacağını anlatan Bakan Gül özellikle hakim ve savcı yardımcılığının önemine dikkat çekti. Hakim ve savcıların yanlarında 1 yıl boyunca verilen kararların süreçlerini takip edecek olan yardımcılar için uygulama cezaevleri de oluşturulacağını söyledi. Bakan Gül "Böylece verilen hapis cezalarının nasıl uygulandığını, cezaevlerinde bir günün nasıl geçtiğini görecekler. Hakimlerin kasıtlı bir şekilde suç işleme amacıyla yapmış oldukları yargısal işlemlerinden dolayı bir sorumlulukları var. Bunun mahkeme kararıyla ilgili tespiti konusunda bir düzenleme var. Hakim ya da savcının yargısal faaliyetlerinde bir suç varsa, bu mahkeme kararıyla tespit ediliyorsa, hakim bundan sorumsuzdur diye bir düzenleme yok, yine sorumludur, yargılanıp ceza alabilir" diye konuştu.HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Tuba ATAV/ANKARA,

Kaynak: DHA