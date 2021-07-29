Bakan Gül: Yangınların kaynağı ve sebebi araştırılıyor
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Bakan Gül: Yangınların kaynağı ve sebebi araştırılıyor

Bakan Gül: Yangınların kaynağı ve sebebi araştırılıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, bazı illerde çıkan orman yangınlarının kaynağı ve nedeninin her yönüyle araştırıldığını açıkladı.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, bazı illerde çıkan orman yangınlarının kaynağı ve nedeninin her yönüyle araştırıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gül, Twitter'daki hesabından, bazı illerde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül, inceleme başlatıldığını belirterek, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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