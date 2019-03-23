Bakan Gül ve Sağlık Bakanı Koca Şehir Hastanesini Gezdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yapımı devam eden Şehir Hastanesini ziyaret etti. Tamamlanma aşamasında olan hastanede incelemelerde bulunan bakanlar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Koca ve Bakan Gül'e AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve kent protokolü eşlik etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA