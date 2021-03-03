Bakan Gül: "Türkiye, darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmeye mahkum mu? Siviller, siyasi partiler, anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil....
03.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:30
Bakan Gül: "Türkiye, darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmeye mahkum mu? Siviller, siyasi partiler, anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil. Türkiye buna layık, bunu önümüzdeki dönemde yapacağına inanıyorum.
Bakan Gül: "Türkiye, darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmeye mahkum mu? Siviller, siyasi partiler, anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil. Türkiye buna layık, bunu önümüzdeki dönemde yapacağına inanıyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan