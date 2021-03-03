Bakan Gül: "Türkiye, darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmeye mahkum mu? Siviller, siyasi partiler, anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil....
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Bakan Gül: "Türkiye, darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmeye mahkum mu? Siviller, siyasi partiler, anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil....

03.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:30
Bakan Gül:

Bakan Gül: "Türkiye, darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmeye mahkum mu? Siviller, siyasi partiler, anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil. Türkiye buna layık, bunu önümüzdeki dönemde yapacağına inanıyorum.

Bakan Gül: "Türkiye, darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmeye mahkum mu? Siviller, siyasi partiler, anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil. Türkiye buna layık, bunu önümüzdeki dönemde yapacağına inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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