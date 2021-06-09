Bakan Gül: Türkiye birlik ve beraberlik içinde yaşama arzusunu kaybetmeyecek

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye; birlik, beraberlik, huzur ve eşitlik içinde yaşama arzusunu kolay gerçekleştirmedi, asla da kaybetmeyecek" dedi.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye; birlik, beraberlik, huzur ve eşitlik içinde yaşama arzusunu kolay gerçekleştirmedi, asla da kaybetmeyecek" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Nişantaşı'nda saldırıya uğrayan akademisyen Neşe Nur Akkaya ile telefonla görüştüğünü bildirdi. Gül, "Geçmiş olsun dileklerimi ileterek, daima yanında olduğumuzu bilmesini istedim. Türkiye; birlik, beraberlik, huzur ve eşitlik içinde yaşama arzusunu kolay gerçekleştirmedi, asla da kaybetmeyecek. Buna hukuk geçit vermez, biz göz yummayız, millet izin vermez" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan