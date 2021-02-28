Bakan Gül: Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "28 Şubat süreci ve ilkel uygulamaları, milletimizin vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sayfalarında yerini almıştır. Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır" dedi.

Bakan Gül, '28 Şubat Postmodern Darbe'nin 24'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Gül, "Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat süreci ve ilkel uygulamaları, milletimizin vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sayfalarında yerini almıştır. Türkiye, bir daha darbe utancı yaşamayacaktır. Aziz milletimize ve ülkemize yönelik böyle bir saldırıya asla izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı