Bakan Gül, Trenin Test Sürüşünü Yaptı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Gaziray Banliyo Hattı Projesini inceledi, test sürüşü yaptı.

Şehiriçi trafiğini rahatlatmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) arasında yapılan protokol çerçevesinde iki yıl önce yapımına başlanan Gaziray metro hattı, kent merkezi ile organize sanayi ve küçük sanayi sitesini birbirine bağlayacak. Bir yıl içerisinde devreye girmesi beklenen metro hattının tamamlanan Seyrantepe-Göllüce-Taşlıca bölümünde düzenlenen test sürüşüne, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri katıldı.

50 YILLIK ULAŞIM SORUNUNA NEŞTER

Bir hayalin daha gerçekleştiği ana tanıklık ettiklerini ifade eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sürekli gelişen Gaziantep'in nüfusuyla beraber trafikteki, ulaşımdaki yoğunluk hem çevre kirliliğini hem de trafik yoğunluğuna sebebiyet veriyordu. Şehre bu anlamda, çok ciddi bir şekilde el atılması ihtiyacı ortaya çıktı. Başkan Fatma Şahin, şehrin trafiğini ve ulaşım sorununun çözümü için uzun zamandır uğraşıyordu. Ulaştırmada sadece 1-2 yıl değil, 50 yıllık sorunları çözecek şekilde güzel çalışmalardan sonra bugün bunun meyvelerinden birisini görüyoruz. Organizeden sanayiye kadar tüm hemşehrilerimizin, çalışanların, gençlerin, yaşlıların yararlanabileceği hem trafik sorununun hallolacağı, hem daha temiz bir çevre için çok önemli gelişmeye tanıklık ediyoruz. Böylece 25 kilometre uzunluğunda Gaziray projemizi memleketimize kazandıracağız" diye konuştu.

Gaziray projesinin en zor kısmını bitirdiklerini belirten Fatma Şahin ise test sürüşünü yaparak, 5 kilometre hattın açılışını yapacaklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Bakan Gül, vatman koltuğuna geçerek test sürüşü yaptı, bölgedeki fabrika işçileriyle çay içerek sohbet etti. - Gaziantep

Kaynak: DHA