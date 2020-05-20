Bakan Gül: "Toplumun sizden adalet gibi çok önemli bir beklentisi olacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Gül: "Toplumun sizden adalet gibi çok önemli bir beklentisi olacak"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bin 379 hakim cumhuriyet savcısının kura töreninde yaptığı konuşmada, "Buraya pek çok sınavı aşarak geldiniz.

Bakan Gül:
20.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:20

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bin 379 hakim cumhuriyet savcısının kura töreninde yaptığı konuşmada, "Buraya pek çok sınavı aşarak geldiniz. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Toplumun sizden adalet gibi çok önemli bir beklentisi olacak. Hepimiz biliyoruz ki adalet, adliyelere gelip giden evraklardan ibaret değildir. Her dosyanın bir insan hayatına temas ettiğini daima hatırda tutmalısınız" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi tarafından mesleğe kabul edilen bin 379 hakim ve cumhuriyet savcısı için 23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni düzenlendi. HSK binasında gerçekleşen törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinin geliştirilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihi adımlar atıldığını belirterek, adalet için artan bütçe imkanlarının ve adalet hizmetlerinde kaliteyi artıran iyi uygulamaların temel hedefinin milletin yararına olduğunun bilincinde olduklarını söyledi. Bugün 940'ı hakim, 439'u cumhuriyet savcısı olmak üzere bin 379 adayın atamasının gerçekleştirildiğini anımsatan Gül, "Genç arkadaşlarım, hayalini kurduğunuz bir geleceğe, hakimlik ve savcılık mesleğine adım atıyorsunuz. Bugün, emeklerinizin karşılığını alacağınız gündür. Buraya pek çok sınavı aşarak geldiniz. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Toplumun sizden adalet gibi çok önemli bir beklentisi olacak. Hepimiz biliyoruz ki adalet, adliyelere gelip giden evraklardan ibaret değildir. Her dosyanın bir insan hayatına temas ettiğini daima hatırda tutmalısınız" diye konuştu.

Gül, konuşmasında şunları kaydetti:

"Adaletin garantisi sizin bağımsız ve tarafsız bir anlayışla meslek etiğine uygun şekilde ifa edeceğiniz yargısal tasarruflarınız olacaktır. Bildiğiniz gibi, mesleğinizin etik ilkeleri geçtiğimiz yıl HSK tarafından Türk Yargı Etiği Bildirgesi ile objektif bir temele oturtuldu. Meslek vakarın ve etik ilkelerin içeriği, kişiden kişiye değişen yaklaşımla değil, artık Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nde ilan edilen şekliyle genel bir anlam kazandı. Bildirgenin ilk maddesi şöyledir; 'hakim ve savcılar insan onuruna saygılıdır, insan haklarını korur ve herkese eşit davranır.' Unutmayın bu ilkeler mesleğe adım attığınız şu gün itibariyle artık sizin de milletimize sözünüzdür. Çünkü bugün siz artık adına karar vereceğiniz millete hakim olmak için değil hadim olmak için yola çıkıyorsunuz. Bugün siz milletin emanetini devralıyorsunuz. Adalet ancak ve sadece ona sadakat gösterenlerin ellerinde yükselir ve ancak bu sayede mülke temel olur. Bu nedenle adaletin yegane ideolojisi yine adalettir. Sizlerin bu düşünceyle yargının itibar ve saygınlığını en güzel şekliyle temsil edeceğinize inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle törene katılarak hakim ve cumhuriyet savcılarına hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından hakim ve cumhuriyet savcılarının ataması yapıldı.

(Abdullah Sarica - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Haber
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Haber
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Mert Hakan Yandaş, 'Galatasaray benim hayalim' diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Ferdi Tayfur Merve Boluğur Burcu Esmersoy Michael Jackson
Spor Ali Koç Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Kadın Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: Bakan Gül: "Toplumun sizden adalet gibi çok önemli bir beklentisi olacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 16:20:57. #1.15#
title