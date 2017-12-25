Bakan Gül: Tek Tip Kıyafet Milletimizin Beklentisiydi

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanların 'badem kurusu' rengi tek tip kıyafetle duruşmalara getirilme zorunluluğuna ilişkin, "Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de bu anlamda düzenleme yaptı" dedi.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül beraberinde milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Gaziantep'te, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanlığı görevine getirilen Hasan Teke'yi tebrik eden Şimşek ve Gül, burada açıklama yaptı.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilenen mücadeleyle Türkiye'nin pranga altına giremeyeceğini dost ve düşmanın bir kere daha gördüğünü kaydederek, şöyle dedi:



"Elbette, 15 Temmuz darbe girişimini yapan firariler, ruhlarını dolar karşılığında satanlar, başka ülkelere sığınmış durumdalar. FETÖ'cülerin ortak özelliği var: vatana ihanet etmeleri. Değerleri farklı. Kimisi 1 dolara, kimisi 50 bin dolara bu ülkeyi, bu cennet vatanı satıyor, ihanet ediyorlar. Ama gerçek olan şu ki bayrağına, istiklaline ve istikbaline layık olan bu millet, hiçbir şekilde ruhunu da kendisini de yabancıya satmış, Türkiye düşmanlarına satmış bu güruha asla izin vermemiştir. Kıyamete kadar da bu topraklarda hiçbir zaman bu gibi güruhlara, işgalcilere asla izin vermeyecektir. Bütün bu yargılamalar, hukuk devleti çerçevesinde, bu hainlerin yapmış oldukları tüm fiillerden dolayı devam edecektir. Bu yargılamalar da yine Anayasa'ya göre, kanuna göre yapılmaktadır. Mahkemeler önüne gelen herkese 'Sen suçlusun, şu kadar ceza vereceğim' demiyor, suçluyla suçsuzu ayırıyor. Yargılamayı adil bir şekilde yapıyor ama darbeciler de görüyorsunuz en ağır cezayı, Türk Ceza Kanunu'nda hangi hüküm varsa bunlardan dolayı da cezalarını alıyorlar."



Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlar için 'badem kurusu' rengi tek tip kıyafet düzenlemesini de değerlendiren Bakan Gül, "Bu milletimizin beklentisiydi ve hükümetimiz de bu anlamda düzenleme yaptı. Elbette mahkemeler, en adil bir şekilde yargılamayı yapacak ve bu yargılamalar da en hızlı şekilde sonuçlanacak. Milletimizin beklentisi, ümidi bu şekildedir" diye konuştu.



ŞİMŞEK: ÇOK DAHA İYİ GÜNLER BEKLİYOR BİZİ



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Ortadoğu ve iç sıkıntıların azalmasıyla çok daha iyi günler geleceğini ifade ederek, "Tabii ki hem şehir ölçeğinde hem ülke ölçeğinde çok daha iyi günler bekliyor bizi. Zor bir dönemi geride bıraktık. İnşallah gerek Ortadoğu'daki sıkıntılar giderek azalacak, gerek ülkemizde oynanan oyunlar bozuldu biliyorsunuz, onların etkisi inşallah daha az hissedilecek" ifadelerini kullandı. - Gaziantep