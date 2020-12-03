Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı
03.12.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:23
Salonun iç/genel planı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün toplantıya başkanlık etmesi Salondaki komisyon üyeleri TBMM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı.
Salonun iç/genel planı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün toplantıya başkanlık etmesi
Salondaki komisyon üyeleri TBMM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı