Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı

03.12.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:23

Salonun iç/genel planı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün toplantıya başkanlık etmesi Salondaki komisyon üyeleri TBMM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı.

Salonun iç/genel planı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün toplantıya başkanlık etmesi

Salondaki komisyon üyeleri TBMM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı

Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı
Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı
Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı
Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Bakan Kurum, selden etkilenen Giresun'da değerlendirme toplantısına katıldı
Bakan Kurum, selden etkilenen Giresun'da değerlendirme toplantısına katıldı
BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI
BAKAN GÜL, KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDEN BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ'NİN CENAZESİNE KATILDI
Adalet Bakanı Gül, Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele Çalıştayı'na katıldı
Adalet Bakanı Gül, Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele Çalıştayı'na katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Ivana Sert Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 11:23:05. #1.15#
title