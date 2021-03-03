Bakan Gül: "(Siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik) Barajın da artık bir anlamının olmadığını düşünüyorum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.