Bakan Gül: "(Siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik) Barajın da artık bir anlamının olmadığını düşünüyorum"
03.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:02
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (5)
Adalet Bakanı Gül: "(Siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik) Barajın da artık bir anlamının olmadığını düşünüyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk