Bakan Gül, şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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Bakan Gül, şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu ateşi altında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulunması Dua okunması Acılı aileden görüntü Bakan Gül'ün konuşması Bakan Gül'ün taziye evinden ayrılması GAZİANTEP - Adalet...

04.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:43
Bakan Gül, şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu ateşi altında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulunması

Dua okunması

Acılı aileden görüntü

Bakan Gül'ün konuşması

Bakan Gül'ün taziye evinden ayrılması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu ateşi altında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Gül, şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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