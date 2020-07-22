Bakan Gül: Pınar kardeşimizi katleden cani, hak ettiği cezayı alacaktır ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısının hak ettiği cezayı alacağını belirtti.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısının hak ettiği cezayı alacağını belirtti.

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani, hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topyekün mücadele yitirdiğimiz her bir canımıza hepimizin borcudur" dedi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA