Bakan Gül: Özkoç hakkındaki fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz
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Bakan Gül: Özkoç hakkındaki fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekenin derhal Meclis'e gönderileceğini açıkladı.

05.03.2020 00:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 00:51
Bakan Gül: Özkoç hakkındaki fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz

ADALET Bakanı , CHP Grup Başkanvekili hakkında hazırlanan fezlekenin derhal Meclis'e gönderileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

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