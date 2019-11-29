Bakan Gül: O eve yazılan yazı, hepimizin evine yazılan yazıdır (2)

29.11.2019 18:21 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:21

DEĞERLENDİRME TOPLANTILARININ 7'NCİSİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 'Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulleri Eğitim Semineri'ne katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Bakan Gül, bölge değerlendirme toplantısında konuştu.

Kaynak: DHA

Erzurum'da değerlendirme toplantılarının 7'ncisinin düzenlendiğini belirten Bakan Gül, hem mevcut duruma ilişkin tespitler yaptıklarını hem de geleceğe yönelik hedefleri paylaştıklarını söyledi. Erzurum'da yapılan değerlendirmelerin çalışmalarına yön vereceğini ifade eden Gül, Ankara'ya döndüklerinde bunların kendileri için ev ödevi olacağını kaydetti.TÜRKİYE'DE NİTELİKLİ HUKUKÇU SORUNU OLDUĞU BİR GERÇEKTİRHakim Savcılar Kurulu Başkanvekili, üyeleri ile Bakan Yardımcıları ve hakim savcıların katıldığı toplantıda konuşan Bakan Gül, kanunlaşan yargı paketiyle getirilen önemli düzenlemelerden birinin hukuk mesleklerine giriş sınavının getirilmesi olduğunu söyledi. Türkiye'de hukuk sorunundan öte nitelikli hukukçu sorunu olduğunun bir gerçek olduğunu ifade eden Bakan Gül, "Artan hukuk fakülteleri, buna oranlı artamayan oluşmayan hukukçu akademisyen ihtiyacı nitelikli hukukçu sorunu temel meselelerden birisidir. Bu nedenle mesleğe girmeden önce sınavın getirilmesi önemli bir ardım oldu. Bu düzenleme kanunlaştıktan sonra ilk olarak YÖK'e yazı yazdık. Hukuk fakültelerine girişte başarı oranı 190 bin hukuk fakültelerine yakışmayan bir orandır. Bu oranın yükseltilmesi lazımdır dedik ve biz esasen 100 bin de ısrar ettik. Ama ilk etapta 125 bine yükseltildi. Bunun sonucunda birçok hukuk fakültesinin kapatılacağı ya da kontenjanlarını dolduramayacağına inanıyorum. Bunu ilk olarak 2020 sınavında göreceğiz. Daha nitelikli daha yüksek puanlar alanların hukuk fakültelerine gireceğine şahit olacağımızı düşünüyorum. Başarı puanının daha yukarı çıkmasının takibinde olacağız. İyi bir hukuk eğitiminden sonra iyi bir hukukçu olacağı herkesin takdir edeceği bir konudur" diye konuştu.2019'UN TAKVİMDE ÖZEL BİR YERİ VARYargının işleyişi ve hukuk politikaları açısından 2019'un takvimde özel bir yeri olduğunu anlatan Bakan Gül, şunları söyledi: "Bu yıl güven veren, erişilebilir adalet anlayışına hizmet eden reformlarımızı bir bir harekete geçirmek üzere adımlar attık. Mevzuatta çok önemli değişiklikler yaptık. Adalet mekanizmasında yapısal yenilikleri hayata geçirdik. Ancak attığımız bu adımlar yolun sonu değil başlangıcıdır. Sizlerin gayretiyle bu ülkenin adaletini hukuk standartlarını çok daha iyi bir seviyeye taşıyacağız. Toplumların huzur ve güven duygusunu teminatı adalettir. Adaletin zamanında hakkaniyetle işlediğine duyulan inanç ilerlemenin, kalkınmanın ilk şartıdır. Bu topraklarda adalete duyulan hürmet 'Adalet mülkün temelidir' sözüyle hafızalara kazınmıştır. Türkiye yargısı işte böylesi kültürel kod üzerinde yükselmektedir. Yargı milletin yargısıdır, devletin bütün fonksiyonları gibi yargının temeli de millettir. Bugün içinde bulunduğumuz bilişim çağında yargı kararlarının sadece duruşma salonunda kalmadığı hepimizin malumudur. Artık Anadolu'nun bir köşesinde verilen karar bütün Türkiye'ye mal olabilmektedir. Bu durumda yargı kararlarına milletin mahşeri vicdanın da hakemliğini getirmektedir. Bununla birlikte dosyanın içeriğinden habersiz negatif algı oluşturmaya yönelik söylemlerin dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz. Algı ile olgu arasında farkı gidermek için hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Yargı kararlarının polemik konusu yapılması tutumu karşısında yargı mensupları vakarını korumalıdır. Bu da yargı kararlarıyla korunur. Yargı kararı yargının lisanıdır, yegane dilidir. Yargı tarafsızlık vasfını koruyarak ihtilafları çözebildiği ölçüde sosyal barışı sağlar. Verdiği kararlar tartışmaları bitirmelidir, yeni tartışmaları alevlendiren yeni tartışmaları başlatan karar veren bir makamda olmamalıdır. Milletimizin beklentisi budur."ADALET BAKANLIĞI'NIN TAŞRA TEŞKİLATI OLAMAZErzurum'da bakanlıkların taşra teşkilatları bulunduğunu hatırlatan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı'nın taşra teşkilatı olamayacağını vurguladı. Bakan Gül, "Adliyenin kapısından giren hakim ve savcı cübbesini giyer giymez Anayasa'dan talimat alır. Dolayısıyla bağımsızlık ve tarafsızlığınızı millet adına karar verirken asla ve asla bir an için adaletten şaşmadan, bu konuda mesleğin vakarını, adaletin terazisini en hassas şekilde tuttuğunuzu, vatandaşın bu anlamda size baktığını izlediğini ve ona göre adalete inancının arttığı azaldığını unutmayalım. Dosyalar gelir geçer, evraklar tamamlanır, adil olmak ve adil kalmak asıl vazifedir. Mahkeme kadıya mülk değildir. Bu görevler bir gün biter gider ama adil şekilde yargılama milletin beklentisi budur" dedi.BÜTÜN SORUNLAR ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİLDİR Mayıs ayında açıklanan birinci yargı paketi, yargı reformunun mecliste kanunlaştığını ifade eden Bakan Gül, bunun yargıda bir milat olduğunu vurguladı. Henüz yolun başında olduklarını kaydeden Gül, "Bu konudaki adımları atmaya devam edeceğiz. İlk paketin çıkmasının çok olumlu yansımalarını bulunması çok önemlidir. Bu paketin uygulamasının bazı kısımları seri yargılama, basit yargılama 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Paket yürürlüğe girince bütün sorunlar çözülmüş değildir. Bu bir iradenin ortaya konulması anlamında önemli evredir. Bu konuda her türlü çalışmayı yasama, yürütme yargı olarak, paydaşlar olarak başarıya ulaştırabiliriz" diye konuştu. YARGIDA HEDEF SÜRELERİ ANLATTIAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuşmasında 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren yargıda hedef süre uygulaması hakkında da bilgi verdi. Kanunun uygulanmasında Erzurum'da hedef sürelere uyumda ceza mahkemelerinde yüzde 84, hukuk mahkemelerinde yüzde 82, idare mahkemelerinde yüzde 83, vergi mahkemelerinde yüzde 72 olduğunu vurgulayan Bakan Gül, hedef sürenin soruşturma aşamasında yüzde 71 olarak gerçekleştiğini söyledi. Bakan Gül, konuşmasından sonra toplantıya katılanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.