Son dakika... Bakan Gül Noterlikte yapılan işlemler artırılacak
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Son dakika... Bakan Gül Noterlikte yapılan işlemler artırılacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Noterliklerimizin sayılarını ülke genelinde artırdık.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Noterliklerimizin sayılarını ülke genelinde artırdık. Şimdi inşallah noterliklerde yapılan işlemleri daha da artırılmasını hedefliyoruz. Noterlerimizin yapabileceği işlemler açısından bazı delil tespiti dahil çekişmesiz yargısal işlemlerin verilmesi de gündemimizde var dedi.

Bakan Gül, 5 Mayıs Noterler Günü dolayısıyla Ankara 54'üncü Noterliği'ni ziyaret edip çalışanların günlerini kutladı. Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Gül, Noterlik hizmetlerini salgına rağmen, tüm noterlerimiz ve çalışanlarımız büyük bir özveriyle sürdürüyorlar. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Salgın sebebiyle bir araya gelemediğimiz tüm noterlerimizin ve çalışanların Noterler Gününü tebrik ediyorum, başarılar diliyorum dedi.

'NOTERLİKLERİMİZİN SAYILARINI ÜLKE GENELİNDE ARTIRDIK'

Noterliklerde güvenli ödeme sistemine geçildiğini hatırlatan Bakan Gül, bunun, mali risklerden kurtulmayı sağladığını, böylece suiistimallerin önlendiğini kaydetti. Nöbetçi noterlik hizmetinin vatandaşlara kolaylık sağladığını anlatan Gül, bu uygulamanın, hafta sonu ekonomisiyle ilgili önemli bir imkan sunduğunu söyledi. Bakan Gül, noterliğin adalet hizmetlerinin bir parçası olduğunu, noterliklerde yapılan hizmetlerin arttırılması yönünde çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu

Noterliklerimize güvenli ödeme hizmete geldi. Ben tüm vatandaşlarımızın bu uygulamaya sahip çıkmasını istiyorum. Kendi güvenlikleri ve mali risklerden kurtulmaları adına çok önemli bir imkan. Böylece en azından suistimaller de önlenmiş oluyor. Bu önemli bir hizmet. Keza nöbetçi noterlik vatandaşlarımızın için işçi, işveren, memur, hafta sonu çalışanlar ve ekonomi için önemli bir imkan oldu. Yine yurt dışında yapılan tüm işlemlerin buradan anında görülmesi ya da ülke içinde farklı noterlikler arası ağların yapılması gibi vatandaşlarımıza yönelik kolaylıkları hizmetlerine sunduk. Noterliklerimizin sayılarını ülke genelinde artırdık. Şimdi inşallah noterliklerde yapılan işlemleri daha da artırılmasını hedefliyoruz. Noterlerimizin yapabileceği işlemler açısından bazı delil tespiti dahil çekişmesiz yargısal işlemlerin verilmesi de gündemimizde var. Yine gayrimenkul satışlarının noterlerde yapılması önem verdiğimiz bir konu. Noterlik kanunun bu anlamda daha da geliştirilmesi, noter yardımcılığı müessesesinin getirilmesi gibi tüm çalışmalarımızı hep beraber inşallah hayata geçireceğiz.

Ankara 54'üncü Noteri Handan Baykam da, Bakan Gül'e ziyareti için teşekkür ederek, Sayın Bakanımıza göstermiş olduğu hassasiyet için ve noterliklerle ilgili yürüttüğünüz çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Biz normalde 5 Mayıs'ları farklı etkinliklerle kutlarız. Ancak 2 yıldır pandemi dolayısıyla daha sakin kutluyoruz, bir araya gelemiyoruz ama bugünkü gerçekleştirdiğiniz sürpriz ziyaretle ayrı bir önem kazandı ifadesini kullandı.

Son dakika... Bakan Gül Noterlikte yapılan işlemler artırılacak
Son dakika... Bakan Gül Noterlikte yapılan işlemler artırılacak
Son dakika... Bakan Gül Noterlikte yapılan işlemler artırılacak
Son dakika... Bakan Gül Noterlikte yapılan işlemler artırılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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