Bakan Gül, Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı
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Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Abdülhamit Gül, Politika

Bakan Gül, Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vefatının 11. yılında eski BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek, kırmızı gül bırakıp dua etti.

25.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:17
Bakan Gül, Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vefatının 11. yılında eski BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek, kırmızı gül bırakıp dua etti.

Adalet Bakanı Gül, 2009 yılında geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden eski BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında kabri başında andı. Öğle saatlerinde Tacettin Dergahı'na gelerek Yazıcıoğlu'nun kabrine kırmızı gül bırakan Bakan Gül, dua ettikten sonra okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ettikten sonra 2019 yılında vefat eden şair Nuri Pakdil'in kabri başına gelen Bakan Gül, dua ettikten sonra ayrıldı. Kabir ziyareti sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir çocuğu kırmayan Bakan Gül'ün 'korona virüs' tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafeyi koruması dikkat çekti.

Bakan Gül ayrıca sosyal medya hesabından, "Bu dünyadan davası, ihlası, duruşu, imanı, vakarıyla bir Alperen geçti... Şehadetin kutlu olsun Muhsin Başkan. Ruhuna el-Fatiha" notuyla yaptığı paylaşımla Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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