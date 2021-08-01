BAKAN GÜL: MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ, BERABERLİĞİNİ BOZMAYA YÖNELİK HİÇBİR BİLGİYE İTİBAR ETMEYİN

MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ, BERABERLİĞİNİ BOZMAYA YÖNELİK HİÇBİR BİLGİYE İTİBAR ETMEYİN BAKAN GÜL: MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ, BERABERLİĞİNİ BOZMAYA YÖNELİK HİÇBİR BİLGİYE İTİBAR ETMEYİN Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'nın Meram ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin...

MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ, BERABERLİĞİNİ BOZMAYA YÖNELİK HİÇBİR BİLGİYE İTİBAR ETMEYİN

BAKAN GÜL: MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ, BERABERLİĞİNİ BOZMAYA YÖNELİK HİÇBİR BİLGİYE İTİBAR ETMEYİN

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'nın Meram ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenaze törenine katıldı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Gül, "Milletimizin birliğini, beraberliğini bozmaya yönelik, dezenformasyona yönelik hiçbir bilgiye itibar edilmemesini bu konuda tüm kurumlarımızın ve başsavcılık makamlarının titiz bir şekilde dosyayı takip ederek kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etmek isterim" dedi.

Merkez Karatay ilçesinde Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cenazeleri, Saraçoğlu Mezarlığına getirildi. Cenazeler, namazın ardından dualarla toprağa verildi. Çok sayıda bürokratla birlikte törene katılan Adalet Bakanı Gül, cenaze töreninin ardından Dedeoğulları Ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Aile büyükleriyle bir araya gelen acılarını paylaşan Bakan Gül, başsağlığı diledi.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Gül, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş çaplı soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. Adalet Bakanı Gül, "Dün yaşanan menfur saldırı, hunharca işlenen cinayet hepimizi derinden üzdü, yaraladı. Acımız çok büyük. Ben hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına ailelerine de başsağlığı diliyorum. Olay anından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titiz bir çalışma başlatıldı. Görevlendirmeler yapıldı. Tüm delillerin toplanması hususunda gerekli talimatlar verildi ve olay yeri inceleme, tüm deliller çerçevesinde bir failin yakalanmasına yönelik talimat verildi. Bu konuda Emniyet Teşkilatımız da yoğun bir şekilde bu kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor. ve bu kişinin yakalanıp adalete teslim edileceğini ve adaletin de gereken hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır. " diye konuştu.

AİLENİN ACISI BİZİM ACIMIZ

Soruşturma kapsamında 13 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Gül, soruşma kapsamında tüm delillerin titizlikle değerlendirildiğini kaydetti. Adaletin bir an önce tecelli edeceğine inandıklarını anlatan Bakan Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet olarak beklentimiz olayın bütün açıklığı ile ortaya çıkması ve adaletin gecikmeksizin tecelli etmesidir. Biz de ailenin acısını paylaşmak üzere buradayız. Ailenin acısı bizim acımız. Cenaze bizim cenazemiz. ve bu acıyı bu cenazenin acısını hep birlikte adaletin yerine gelmesiyle birlikte bir nebzede olsa hepimizin beklentisi budur. İnanıyoruz ki hem fail bu anlamda yakalanacak, adalete teslim olacaktır ve olay tüm yönleriyle de açıkça ortaya çıkacaktır. Cumhuriyet Başsavcılığı tüm yönleriyle hangi bulgular, hangi deliller ulaşacaksa bunları değerlendirecek. İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı hususunda tespitleri var. Bunu kamuoyu ile de paylaştı. ve her aşamada tüm gelişmelerde yine kamuoyu ile paylaşılacaktır. Milletimiz müsterih olsun. "

BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİĞİMİZİ HİÇ KİMSE BOZAMAYACAK

Türkiye'deki birlik, beraberlik ve kardeşlik coğrafyasını hiç kimsenin bozamayacağını vurgulayan Bakan Gül, "Mevlana şehrimiz Konya'mız ülkemiz, cennet vatanımız 84 milyon birlik beraberlik kardeşliğin teminatı olan coğrafyamızda hiç kimse birliğimizi bozamayacak. Hiç kimsenin yaptığı da yanına kar kalmayacak. Kim olursa olsun yapmış olduğu hukuksuzluğun hesabını da ödeyecektir. Bunu bizler de hükümet olarak, tüm kurumlar olarak hep birlikte bu ailenin ve haksızlığa uğramış herkesin hakkını korumak adına sonuna kadar takipçisi olacağız. Bizlerde yargı önündeki bu meselenin yakalanıp fail adalete teslim olduktan sonraki süreci de milletimizle, ailemizle, hep birlikte sonuna kadar takipçisi olacağız. Tekrar başımız sağ olsun. Milletimizin birliğine, beraberliğine bozmaya yönelik, dezenformasyona yönelik hiçbir bilgiye itibar edilmemesini bu konuda tüm kurumlarımızın ve başsavcılık makamlarının titiz bir şekilde dosyayı takip ederek kamuoyunu da bilgilendireceğini bu vesile ile de ayrıca ifade etmek isterim. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'ta rahmet diliyorum. " diye konuştu.

Bir gazetecinin "Dezenformasyona yönelik bir soruşturma başlatıldı mı? " sorusu üzerine Gül, "Savcılığımız bu konuda açıklamasında da paylaştı, yalan bilgi, soruşturma selametini engelleyecek bu tür dezenformasyonlara yönelik açıklamalar, beyanatlarla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. İlerleyen aşamada da bu konuyu kamuoyuyla paylaşabilir. " cevabını verdi.

Kaynak: Habermetre