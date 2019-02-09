Bakan Gül: " Milletimiz Bu İş Birliğini Sandıkta O Kazdıkları Çukura Gömecekler"

Bakan Gül:"Milletimiz bu iş birliğini sandıkta o kazdıkları çukura gömecekler"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

"FETÖ, PKK, DEAŞ ile kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Şehirlerimiz huzur içerisinde olacak"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir tarafta sırtını milletten başka hiçbir güce dayamayan cumhur ittifakının adayları var, diğer tarafta da sırtını terör örgütüne dayayan, çukurlar kazarak vatandaşlarımızın huzuruna kasteden, terör örgütüne sırtını dayayanlarla iş birliği yapanlar var" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Yenimahalle Seçim Bürosunun açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Gül, 31 Mart yerel seçimlerine değinerek, "Ankara'da 2 tercih çıkıyor karşınıza. Birisi, şehri daha fazla geliştirmek, kalkındırmak, büyütmek isteyen bir anlayış, diğeri de hiçbir projesi, başarısı ve Ankara'ya katkısı olmayan bir tercih. Yenimahalle'yi ve Ankara'yı daha fazla büyütecek cumhur ittifakına en güçlü desteği vereceğinizden eminim. Cumhur ittifakı, bugün çukur siyaseti yapanlarla kol kola girenler, 'PKK/YPG'ye sırtımızı dayadık' diyenlerin karşısında sırtını millete dayayan bir ittifaktır. Bir tarafta sırtını milletten başka hiçbir güce dayamayan cumhur ittifakının adayları var, diğer tarafta da sırtını terör örgütüne dayayan, çukurlar kazarak vatandaşlarımızın huzuruna kasteden, terör örgütüne sırtını dayayanlarla iş birliği yapanlar var" açıklamasında bulundu.

Cumhur ittifakının en güçlü şekilde sandıktan çıkması gerektiğine dikkat çeken Gül, "Hiçbir teröristin, bu ülkeye namahrem elinin değmediği mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. FETÖ, PKK, DEAŞ ile kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Şehirlerimiz huzur içerisinde olacak" ifadelerini kullandı.

Yenimahallelilere bir müjde veren Gül, "Ankara'nın 7 ayrı yerinde adliye var. Bu adliyelerin hepsini bir yerde topluyoruz ve yeni adliyeyi Yenimahalle'de yapıyoruz" dedi.

Cumhur ittifakının Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, "15 yıl boyunca hiçbir partinin, adayın aleyhinde atıp tutmadık. Sadece hizmetlerimizi söyledik. Yenimahalle daha büyük kapasitesi, imkanları olan bir yer. Bir aydır Altındağ Belediyesi'nin bütün seçim kampanyası kopyalanıyor. Mevcut yönetim tamamen kopyala yapıştır ile bizim ağzımızdan çıkan sözleri seçim kampanyası olarak kullanıyor. Çok yakın tarihte kampanyamızı resmen başlatacağız ve Yenimahalle'de neler yapacağımızı ev ev anlatacağız. Bugün Ankara'da bir Altındağ gerçeği var. Altındağ bugün bir kuruş borcu olmayan, kendi kaynaklarıyla ayakta duran, yönetilebilir, şeffaf, herkesi kucaklayan bir belediye var. Billboardlarda görüyorum, '20 tane kültür merkezi yapacağız' yazıyor. Kardeşim sormazlar mı size 10 yıldır niye bir tane yapmadınız diye. Önümüzdeki günlerde Yenimahalle'de bizim açıklayacağımız projeleri de kopyalayacaklar. Moralimiz çok iyi, büyük farkla alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA