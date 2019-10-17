Bakan Gül: "Milletimiz adalete daha fazla güvenmek istiyor"

17.10.2019 14:05

Manisa'da birlikte öğle yemeği yediği adliye çalışanlarına seslenen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizler sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Milletimiz de adalete daha fazla güvenmek istiyor. Sizler de bu konuda daha büyük destekle inşallah, her vatandaşımıza ne olursa olsun, bu kapıdan girerken düşüncesine yaşam tarzına ideolojisine bakarak değil, insan olmasına bakarak, en güzel şekilde kabul edilmesini ve en güzel şekilde uğurlanmasını sağlayacağız, sağlamamız lazım" dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Manisa'ya gelen Abdulhamit Gül, Manisa Adliyesini ziyaret ederek, personel ile birlikte öğle yemeği yedi. Sıraya girerek yemeğini alan Gül, yemek sonrası adliye çalışanlarına yönelik bir konuşma yaptı. Adliyenin yükünü çekenlerin, personel olduğunu vurgulayan Bakan Gül, adliyelerin vatandaşların adalet aradığı yer olduğunu belirterek, "Adliye vatandaşın adalet için kapısını çaldığı yerdir. Bu kapıdan giren herkes adaletle işine ve evine geri dönmesi gerekir. Hakiminden mübaşirine, savcısından zabıt katibine kadar hepimiz tüm vatandaşlarımız ve milletimiz için adalet dağıtmakla görevli kişileriz. Adliye kapısından giren herkese size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranmanız lazım. Annenize, babanıza, kardeşinize bir kamu kurumunda nasıl davranılmasını istiyorsanız o şekilde davranmanız milletimizin beklentisidir. Zaten böyle davrandığınıza da inanıyoruz. Adalet teşkilatımız; hakim, savcı, mübaşir, zabıt katibi, müdür, infaz korumu hepsi birer ailedir. Hepimiz biriz. Eğer bir yerde bir hastalık olursa tüm adalet teşkilatı hastalanır. Sadece hakim, savcı değil tüm adalet teşkilatı personeli bu değerli ailenin üyesidir" dedi.

"MİLLETİMİZ DE ADALETE DAHA FAZLA GÜVENMEK İSTİYOR"

Bu gece Mecliste bir yargı paketinin kanunlaştığını aktaran Bakan Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kanunları uygulayacak olanlar sizlersiniz. En iyi kanun bile olsa kötü uygulanırsa vatandaş için hayal kırıklığı olur. Biz de tüm bu reformları sizlerin en iyi şekilde uygulayacağınıza inanıyoruz. İnfaz koruma memurlarına, biliyorsunuz yıpranma payı ile ilgili geçen sene desteğimiz oldu. Yine emekli olduktan sonra silah ruhsatıyla ilgili talepleri var, bu konuda hükümetimizin çalışmaları sürüyor. İnşallah yakın zamanda infaz koruma memurlarımıza bu müjdeyi vermiş olacağız. Mübaşirlerimizin sorunlarını Cumhurbaşkanımızın destekleriyle çözmüş durumdayız. Sözleşmeli personelimizin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. İnşallah tüm sorunlarımızı el birliğiyle çözeceğiz. Bizler sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Milletimiz de adalete daha fazla güvenmek istiyor. Sizler de bu konuda daha büyük destekle inşallah, her vatandaşımıza ne olursa olsun, bu kapıdan girerken düşüncesine yaşam tarzına ideolojisine bakarak değil, insan olmasına bakarak en güzel şekilde kabul edilmesini ve en güzel şekilde uğurlanmasını sağlayacağız, sağlamamız lazım. Öyle de yaptığınıza inanıyorum. Bu güzel sofrada sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. İnşallah daha güzel, daha iyi çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz."

Bakan Gül, öğle yemeğinin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli'yi makamında ziyaret etti.

Bakan Abdulhamit Gül'e ziyaretinde, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, AK Parti MYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, ilçe belediye başkanları, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve Baro Başkanı Ali Aslan eşlik etti.

(ÖND-NSO-Y)

Kaynak: İHA