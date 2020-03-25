Bakan Gül, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı Bakan Gül, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vefatının 11. yılında BBP eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı.

Bakan Gül, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vefatının 11. yılında BBP eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabri başında andı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2009 yılında geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında kabri başında andı. Öğle saatlerinde Tacettin Dergahına gelerek merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri başına kırmızı gül bırakan Bakan Gül, dua okuduktan sonra okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Nuri Pakdil'in kabrini de ziyaret etti

Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ettikten sonra 2019 yılında vefat eden şair Nuri Pakdil'in de kabri başına gelen Bakan Gül, dua ettikten sonra oradan ayrıldı.

Öte yandan, kabir ziyareti sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir çocuğu kırmayan Bakan Gül'ün 'Korona virüs' tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafeyi koruduğu dikkat çekti.

Sosyal medyadan da paylaşım yaptı

Ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden de merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatına yönelik paylaşımda bulunan Bakan Gül, Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yılını, 'Bu dünyadan davası, ihlası, duruşu, imanı, vakarıyla bir Alperen geçti... Şehadetin kutlu olsun Muhsin Başkan. Ruhuna el-Fatiha' notuyla yaptığı paylaşımla andı.

Kaynak: İHA