Bakan Gül "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" programına katıldı - Haberler
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Bakan Gül "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" programına katıldı

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Programın düzenlendiği salon ve salonda bulunan katılımcılar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve protokolün programı takip etmesi ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ'da "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" programına katıldı.

ELAZIĞ (AA) - Programın düzenlendiği salon ve salonda bulunan katılımcılar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve protokolün programı takip etmesi ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ'da "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" programına katıldı.

Bakan Gül Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları programına katıldı

Bakan Gül Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları programına katıldı

Bakan Gül Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları programına katıldı

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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