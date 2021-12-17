Bakan Gül "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" programına katıldı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Programın düzenlendiği salon ve salonda bulunan katılımcılar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve protokolün programı takip etmesi ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ'da "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" programına katıldı.
ELAZIĞ (AA) - Programın düzenlendiği salon ve salonda bulunan katılımcılar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve protokolün programı takip etmesi ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ'da "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" programına katıldı.