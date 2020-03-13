Bakan Gül: Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık
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Abdülhamit Gül, Koronavirüs, Güncel

Bakan Gül: Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık.

13.03.2020 00:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:17
Bakan Gül: Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüse karşı bakanlık bünyesinde alınan tedbirler ile ilgili olarak Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Gül açıklamasında, "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, açıklamasında koronavirüse karşı bakanlık bünyesinde alınan tedbirleri içeren acil eylem planını açıkladı. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, bağlı ve ilgili kurumlar bünyesinde uygulanan genel tedbirleri şöyle sıraladı: "Koronavirüse karşı alınacak tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırlandı. Eylem planının uygulanması, bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip edilmektedir. Eylem planı, Sağlık Bakanlığı ve koronavirüs bilim kurulu değerlendirmeleri doğrulusunda bakanlığın tüm birimleri tarafından aşama aşama uygulanacaktır. Herhangi bir zorunluluk bulunmadığı müddetçe yurt dışından gelen heyet ziyaretlerinin kabulü nisan ayı sonuna kadar iptal edilmiştir. Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi bütün toplu faaliyetler yine nisan ayı sonuna kadar iptal edilmiştir. Yurt dışından gelen personeli koronavirüs testleri ve ilgili tetkiklerin yapılması için sağlık kurumlarına yönlendirilmekte olup personelin yurda giriş yaptığı andan itibaren ilk 14 günü raporlu olarak geçirmesi takip edilmektedir. Adliyeler, bakanlık merkez teşkilatı, ilgili ve ceza infaz kurumları dahil bütün kurumlarda dezenfeksiyon ve temizlik işleri rutin olarak yapılmaktadır. Ring ve servis araçları başta olmak üzere bütün araçlar her kullanımdan sonra temizlenip dezenfekte edilmektedir. Adliyelerin, bakanlığımıza bağlı bütün binaların, ceza infaz kurumlarının, satış mağazalarının, atölyelerin, denetimli serbestlik binalarının ve eğitim merkezlerinin girişlerinde dezenfektanlar bulundurulmaktadır. Hijyen noktasında farkındalığın artırılması amacıyla personele eğitim verilmekte olup vatandaşlara yönelik duyurular yapılmaktadır." CEZAEVLERİNDEKİ TEDBİRLERBakan Gül, Ceza infaz kurumalarında alınan tedbirlerle ilgili olarak ise şunları kaydetti: "Kuruma ilk kabul işlemleri esnasında hastalık belirtisi gözlemlenen tutuklu ve hükümlüler, hastanelere sevk edilerek, sağlık raporları doğrultusunda ceza infaz kurumlarına kabul edilmektedir. Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler ise imkanlar dahilinde 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutulmaktadır. İlk kabul işlemleri esnasında tutuklu ve hükümlülerin son dönemde yurt dışına gidip gitmediğini kolluk kuvvetleri marifetiyle tespit edilmektedir. Yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenen tutuklu ve hükümlülerin, gecikmeksizin hastaneye sevki sağlanmakta, tedavileri tamamlanan ve test sonuçları negatif çıkanlar kuruma kabul edilmektedir. Şu ana kadar ceza infaz kurumlarında koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. Son dönemde yurt dışına çıkmış olan yabancı ve Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmeyecektir. Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır. Bütün ceza infaz kurumlarına yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan ve temizlik malzemesi temin edilmiştir. Salgın ihtimaline karşı bütün ceza infaz kurumlarında ilk müdahale esnasında gerekli olan tulum, maske, eldiven, galoş, gözlük, bone ve sıhhi önlük ihtiyacı giderilmiştir."

Haber:  Hayati İKİZOĞLU/ ANKARA,


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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