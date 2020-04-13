Bakan Gül: Koronavirüs tedavisi gören 17 hükümlüden 3'ü hayatını kaybetti
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Bakan Gül: Koronavirüs tedavisi gören 17 hükümlüden 3'ü hayatını kaybetti

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, alınan tedbirler sayesinde kapalı ceza infaz kurumlarında Covid-19 vakası görülmediğini; ancak açık ceza infaz kurumlarında testleri pozitif çıkan 17 hükümlüden 3'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

13.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:52
Bakan Gül: Koronavirüs tedavisi gören 17 hükümlüden 3'ü hayatını kaybetti

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, alınan tedbirler sayesinde kapalı ceza infaz kurumlarında Covid-19 vakası görülmediğini; ancak açık ceza infaz kurumlarında testleri pozitif çıkan 17 hükümlüden 3'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısının 5'incisi yapıldı. Toplantıya Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.

'HAYATIN NORMALE DÖNMESİ, HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDA'Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Gül, adalet hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesi için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bakan Gül, "Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriler, tedbirlere tereddütsüz uymanın önemini ortaya koymaktadır. Hayatın bir an önce normale dönmesi hepimizin sorumluluğu altındı. Tedbirlere uyduğumuz ölçüde bu vade daha da kısalmış olacak. Uyacağımız her tedbir, eşimizle dostumuzla geçireceğimiz olağan günlere dönüşü her gün biraz daha kısaltacak. Devletimiz sağlık alt yapısı, hastane kapasitesi, teçhizatı ve özverili sağlık çalışanlarıyla bu süreci en az kayıpla atlatabilecek güce ve kararlığa sahiptir. Buradan bu mücadelenin en ön safında üstün gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.'ADLİYELERDE İNSAN SİRKÜLASYONU YÜZDE 95 AZALDI'Adalet teşkilatının tedbirlere azami şekilde uyduğunu belirten Gül, alınan tedbirler sayesinde şu anda adliyelerde insan sirkülasyonunun yüzde 95, noterliklerde yüzde 85 oranında azaldığını kaydetti. Gül, Cuma günü Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirlerin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını hatırlatarak, "Burada temel yaklaşım cezaevlerine dışarıdan girişi sıfıra indirmek, minimize etmek, gerekirse tamamen ortadan kaldırmak. Ancak gerek hastane işlemleri sebebiyle, gerek farklı sebeplerle bu anlamda bazı farklı gelişmelerin yaşandığı bir gerçektir. Yine bilim kurulunun tavsiyesiyle tüm çalışanlarımız, personelimiz vardiya sonrası da izolasyon yerlerinden izolasyona tabi tutulmaktadır. Bu da 2 haftadır devam etmektedir. Buradaki amaç; çalışanlarımızın dışarıyla temas ederek yarıca hükümlü ve tutuklularla bir temasının yapılmamış olması, bu anlamda bir riskin tamamen ortadan kaldırılması anlamında büyük bir tedbirdir" ifadelerini kullandı.'3 HÜKÜMLÜ HAYATINI KAYBETTİ'Bakan Gül, cezaevinde bulunun hükümlü ve tutukluların canının devlete emanet olduğunu hatırlatarak, "Onların salgından etkilenmemesi için aldığımız tüm tedbirler sayesinde ilk günden bugüne kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif bir vaka görülmemiştir. Açık cezaevlerinde ise sınırlı sayıda pozitif vaka haberi aldık. 5 açık ceza infaz kurumunda 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. Bunlardan 3'ü tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyidir. Kronik rahatsızlığı bulunan bir hükümlünün tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Bunların sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi.'14 HAKİM VE SAVCIMIZIN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI'Bakan Gül, tüm tedbirlere rağmen adalet teşkilatında da pozitif vakaların olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar 14 hakim ve cumhuriyet savcımız, 32 adliye personelimiz, 79 ceza infaz kurumu personelimiz, 34 adli tıp kurumu personelimizin testleri pozitif çıkmıştır. Tesellimiz yoğun bakımda olmamaları, sağlık durumlarının iyi olmasıdır. İzolasyon altında tedavi ve iyileşme süreçleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.'71 İLDE BİN 97 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI'Adalet hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini, salgın ortamını hukukun dışına çıkararak kullanmak isteyenlere fırsat verilmeyeceğini belirten Gül, "Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 71 ilde, bin 97 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Koronavürisle ilgili sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 737, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili 8, karantina tedbirlerine aykırı davranma eylemi ile ilgili olarak 207, stokçuluk, karaborsacılık, kaçak tıbbi malzeme satmak gibi ticari hayata karşı işlenen suçlar kapsamında da 145 kişi hakkında soruşturma açılmıştır" diye konuştu.'1 AYDA 2 MİLYON 260 BİN MASKE ÜRETİLDİ'

İş yurtlarında yoğun üretim sürecinin devam ettiğini aktaran Gül, "En son bir ayda 2 milyon 260 bin maske ve 532 bin tulum üretilerek sağlık çalışanlarımıza ulaştırılmıştır. Ayrıca kolonya ve el dezenfektanı gibi üretimler de gerçekleşmektedir" dedi.


Kaynak: DHA

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