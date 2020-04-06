Bakan Gül: "(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında...
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Başsavcı

Bakan Gül: "(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında...

Bakan Gül: "(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı" "12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca...

06.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:57

Bakan Gül: "(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı"

"12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.

Adalet hizmetlerinde Korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının dördüncüsü bugün gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı. Personel, ceza infaz kurumları ve noterliklerdeki alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantı sonrasında yazılı açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza infaz kurumları çatısı altında herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını belirtti. Ceza infaz kurumlarına ilk kabullerde tek kişilik odada izolasyon uygulamasının sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Gül, yaklaşık 32 bin kurum personelinin vardiya sonrası barınma alanlarında izolasyona tabi tutularak hükümlü ve tutuklular dışında dışarıyla temasının da asgari seviyeye indirildiğini belirtti.

"12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı"

Bu süreçte fedakarca mesailerini sürdüren ceza ve tevkifevleri personeline teşekkür eden Bakan Gül, "12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle adil yargılanmanın teminatı ve yargının kurucu unsuru olan tüm meslektaşlarını kutlayan Bakan Gül, avukatların soruşturma dosyalarındaki bilgi ve belgeleri UYAP Portal aracılığıyla görebilmelerini sağlayan güncellemeyle bugünden itibaren avukatların tarafı oldukları soruşturma dosyalarındaki içeriğe UYAP ortamı üzerinden de ulaşabileceğini ifade etti.

Noterliklerde tek numara-çift numara şeklindeki dönüşümlü çalışma modelinin sıkıntısız bir şekilde uygulandığını, yoğunluğun eskiye oranla yüzde 80 oranında azaldığını aktaran Bakan Gül, vatandaşlara acil bir işlem söz konusu değilse salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar noterliklere gitmemeleri çağrısında bulundu.

"(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı"

"Adaletin izolasyonu olmaz" ifadelerini kullanarak, salgın hastalık şartlarından kaynaklanan bu döneme özgü bir takım suçlara karşı da etkin mücadele edildiğini söyleyen Adalet Bakanı Gül, Korona virüs bağlantılı olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarının 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlattığını açıklayarak, "Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 568 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 85 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak suçundan da 89 kişi hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Gül: '(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında...

Kaynak: İHA

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Bakan Gül: "(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında...
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