Bakan Gül korona salgınına karşı yeni tedbirleri açıkladı
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Abdülhamit Gül, Güncel

Bakan Gül korona salgınına karşı yeni tedbirleri açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz.

30.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:51
Bakan Gül korona salgınına karşı yeni tedbirleri açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz. Kurumlarda görev yapan tüm personel kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır" dedi.

Adalet Bakanı Gül'ün başkanlığında Dikmen Hakimevi'nde adalet hizmetlerinde korona virüsüne yönelik alınacak tedbirlerle ilgili üçüncü koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş da katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Gül, adalet hizmetlerine bakan yönüyle tüm tedbirleri sürekli gözden geçirdiklerini belirterek, salgın riskinin ilk gününden itibaren adliyelerde, cezaevlerinde, noterliklerde ve Adalet Bakanlığına bağlı tüm kurumlarda alınan tedbirlerin büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. Gül, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirleri iki hafta daha uzattıklarını anımsatarak, "Tutuklu ve hükümlü yakınları ancak zorunluluk varsa ve cumhuriyet başsavcılıkları uygun görürse ziyaret yapabileceklerdir. Avukatlar da zorunlu durumlarda maske ve eldiven gibi tedbirler alarak sadece kapalı görüşe gerçekleştirebileceklerdir. Bu tedbirlerin ne kadar süreyle devam edeceği Bilim Kurulunun tavsiyeleriyle belirlenecektir. Aldığımız tüm bu tedbirler tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için alınmaktadır. Eğer içeride herhangi bir rahatsızlığı bulunan varsa ivedilikle hastanelere sevki sağlanmaktadır. Tutuklu ve hükümlüler tedavileri tamamlandıktan sonra kuruma kabul edilmektedir. Üstelik hastaneden gelen tutuklu ve hükümlü ayrı bir bölümde 14 gün tutulduktan sonra koğuşuna alınmaktadır. Bugünden itibaren ceza infaz kurumlarımızda aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekliyoruz. Kurumlarda görev yapan tüm personel kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyerek, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklardır" diye konuştu.

"30 NİSAN'A KADAR DURUŞMALAR VE ACİL OLMAYAN TÜM İŞLER ERTELENMİŞTİR"

Adliye ve icra dairelerindeki insan sirkülasyonunu durdurmak için önlemler alındığını ifade eden Gül, "Geçtiğimiz hafta TBMM'de kabul edilen, Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren kanunla adli ve idari yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerindeki duruşmaların ertelenmesi için HSK'ya yetki verilmiştir. Yasa çıkar çıkmaz HSK bir çalışma yaptı. Böylece tutuklu ve acil işler, yürütmenin durdurulması, zaman aşımına az bir süre kalmış ve diğer acele işler haricindeki duruşmalar ertelenecek. Özellikle bazı yerlerde duruşmanın açılarak sürelerin ertelendiği uygulamada görülüyordu. Bu çerçevede HSK'nın bugün aldığı kararla da bu hususta avukat ya da tarafların mahkemeye gelmesine gerek kalmaksızın bu konudaki tedbirlerin alınması hususunda bir karar alındı. Bu karar bugün tüm yargı teşkilatına duyurulacaktır. Böylece 30 Nisan'a kadar duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir" şeklinde konuştu.

"6 NİSAN'DAN İTİBAREN TÜM AVUKAT ARKADAŞLARIMIZIN CMK ÖDEMELERİ YAPILMIŞ OLACAKTIR"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun avukatlarla ilgili önerilerinin masaya yatırıldığını kaydeden Gül, "6 Nisan'dan itibaren tüm avukat arkadaşlarımızın CMK ödemeleri yapılmış olacaktır. Yine aynı tarih itibarıyla beraat dosyalarının vekalet ücretleri de büyük ölçüde ödemeye hazır hale getiriliyor. Arabuluculuk, uzlaştırma gibi ödemeler için de gerekli hazırlıklar yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"SON İKİ HAFTADA 58 İLDE 459 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTIR"

Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların tümü geçici tedbirlerdir. Amacımız korona virüs salgınını en az zararla atlatmak için insan sirkülasyonunu azaltmaktır. Öte yandan ülkemizde kesintisiz işleyen bir hukuk sisteminin mevcut olduğunu hatırlatmak istiyorum. Adaletin kapısı kapatılmamıştır, daima açıktır. Adaletin izolasyonu olmaz. İnsanlık tarihine geçecek bu olağan dışı dönemde adalet milletimizin huzuru için aralıksız çalışmaktadır. Bu sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenler karşısında hukuk vardır. Korona salgını karşısında cumhuriyet başsavcılıkları toplumun menfaatini, sağlığını korumak için son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatmıştır. Yine sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 385 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımızı rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8 kişi, karantina tedbirlerine aykırı davranma eylemleriyle ilgili olarak 11 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak maske satmak gibi ticari hayata karşı işlenen suçlarla da 55 kişi hakkında soruşturma yapılmıştır. Sağlık çalışanlarımıza karşı milletimizin büyük bir desteği bulunmaktadır. Ben de buradan kendilerine saygılarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Ancak bazı olayların böyle bir dönemde bile yaşandığını görmekteyiz. Sağlık çalışanlarına karşı her türlü sözlü ya da fiili müdahale eylemleri de hukuken karşılığını buluyor. Gerekli koruma tedbirleri gecikmeden uygulanıyor."

İş Yurtları bünyesinde bulunan hükümlülerin sağlık çalışanları için sağladığı desteğe dikkat çekmek istediğini dile getiren Gül, "Bu zor zamanlarda hükümlüler de İş Yurdu Müdürlüklerimizdeki atölyelerde sağlık çalışanlarımız için birçok ürün imal etmektedir. 11 ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler ayda 1,5 milyon maske üretmektedirler. Maskenin yanı sıra ameliyat önlüğü, tulum gibi 80 çeşit hastane tekstil ürünü ve tek kullanımlık ürün imal ederek ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına göndermektedirler. Ayrıca tonlarca kolonya ve el dezenfektanı üretilmektedir" dedi.

(Abdullah Sarica - Nurullah Geylani/İHA)

Kaynak: İHA

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