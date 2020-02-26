Bakan Gül: Kimse siyasi düşüncelerine yargıyı alet etmesin

26.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:08

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik eleştirileri ile ilgili "Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin. Bugün FETÖ'nün açmış olduğu yaraları saran bir yargıya, darbecileri yargılayan bir yargıya hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz" dedi.

Bakan Gül, TBMM'de AK Parti grup toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında yargıya, Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) yönelik eleştirileri hatırlatılan Bakan Gül, "Türkiye'de yargı kararları elbette eleştirilebilir. Ama kalkıp da yargı mensuplarına, yargıya yönelik hakaretleri kabul etmek mümkün değil. 'Türkiye'de yargıya güvenimiz yok' diye bir fikir söylüyorsunuz ama şunu söylemek lazım; Türkiye'de 27 Mayıs darbesi oldu, milletin seçtiği yöneticiler idam sehpasına gitti, o yargıya güveniniz tamdı. 28 Şubat'ta brifing alan yargıya güveniniz tamdı. Başörtüye ceza veren yargıya güveniniz tamdı. İki kişiden birinin oyunu almış bir partiye dava açılırken yargıya güveniniz tamdı. Kumpaslarla delil üreterek farklı düşündüğü için, FETÖ'cü gibi olmadığı için hakim ve savcılara farklı kesimlere mahkümiyet verildiğinde, 'şiir okudu' diye cezaevine gönderilirken yargıya güveniniz tamdı. Bugün, '15 Temmuz darbe girişimine karşı dik duran yargıya güvenimiz yok' diyorsunuz. Bunu milletimiz asla kabul etmez" diye konuştu.

'FETÖ'NÜN AÇMIŞ OLDUĞU YARALARI SARAN BİR YARGI VAR'Bakan Gül, HSK'nın FETÖ'den yargıyı arındırmak için mücadele ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu mücadeleyi hala sürdürmektedir. Türkiye, darbecilere selam duran bir yargıdan, darbecileri ilk defa yargılayan bir yargı sistemine kavuşmuştur. Türkiye'de darbecilerin yargılanmasından mı rahatsızlık duyuyor? HSK, FETÖ'cü hakim ve savcıları bu sistemden ayıklarken, darbeciler yargılanırken, bundan rahatsızlık duyarak bu yargılamaları yapan yargı mensuplarına hakarette bulunmak kimsenin haddi değildir. Bu süreçte yargı hepimizin yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin. Yargıyı kendi haline bırakın. Yargı mensuplarımızın güven ve tarafsızlık içinde yargılama yapmasına hepimizin yardım etmesi yazım. 'Hukukun üstünlüğü' diyorsanız öyle lafta olmaz. Hukuk sistemine saygılı olmak zorundasınız. Bugün FETÖ'nün açmış olduğu yaraları saran bir yargıya, darbecileri yargılayan bir yargıya hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etmeye hakkı yoktur. Siyasetin malzemesi haline getirilmesi ve bu konuda yargıya yönelik hakaretlere son verilmelidir. Kararı beğenmeyebilirsiniz; ama kimsenin hakaret etmeye hakkı yoktur."'SÜRECİN SONUNU BEKLEMEK LAZIM'

Bakan Gül, Osman Kavala'nın Gezi davasında önce beraat etmesi, ardından da başka bir soruşturma kapsamında tutuklanmasına ilişkin, "Gerek idari, gerek yargı süreçlerine hepimizin saygılı olması gerekir. Sürecin sonunu beklemek lazım. Bu konuda yargılama süreçlerine saygılı olacağız. Türkiye hukuk devletidir. Bu süreçleri hepimizin sonuna kadar beklemesi ve saygılı olması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA