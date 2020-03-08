Bakan Gül: "Kendilerine gelince İnsan Hakları Sözleşmesi'ni unuttular"
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Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, AK Parti, Artuklu, Güncel

Bakan Gül: "Kendilerine gelince İnsan Hakları Sözleşmesi'ni unuttular"

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması -Hediye sunumu -Toplu fotoğraf çekimi MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katıldı.

08.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:29
Bakan Gül:

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması

-Hediye sunumu

-Toplu fotoğraf çekimi MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katıldı. (6 son)

Bakan Gül: 'Kendilerine gelince İnsan Hakları Sözleşmesi'ni unuttular'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Bakan Gül: "Kendilerine gelince İnsan Hakları Sözleşmesi'ni unuttular"

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