Bakan Gül: "Kendilerine gelince İnsan Hakları Sözleşmesi'ni unuttular"
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması -Hediye sunumu -Toplu fotoğraf çekimi MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katıldı.
08.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:29
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması
-Hediye sunumu
-Toplu fotoğraf çekimi MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'ne katıldı. (6 son)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Bakan Gül: "Kendilerine gelince İnsan Hakları Sözleşmesi'ni unuttular"