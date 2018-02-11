Bakan Gül Kazada Ölen Ailenin Yakınlarını Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kahramanmaraş'ta meydana gelen feci kazada yaşamını yitiren aynı aileden 9 kişinin Gaziantep'teki yakınlarını ziyaret ederek, taziyede bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen feci kazada Avcı ailesinden 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün düzenlenen cenaze töreni ile kazada ölen 9 kişi, yan yana kazılan mezarlara dualarla defnedildi. Havayolu ile Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde kurulan kaziye çadırını ziyaret etti. Bakan Gül ve beraberindekiler, geride kalan aile fertlerine sabır dilerek, taziyelerini iletti.

Taziyeye Bakan Gül'ün yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Ahmet Uzer ve Nejat Koçer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da katıldı.

(İHA)