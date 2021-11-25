Bakan Gül: Kadına yönelik şiddet insan hakkı ihlali

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu belirterek, "Şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmak insanlık borcudur" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Twitter'daki hesabından 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle paylaşımda bulundu. Bakan Gül, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu vurgulayarak, "Şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmak insanlık borcudur. Sadece şiddete değil, şiddeti meşru göstermeye çalışan her davranışa, her reflekse de en güçlü şekilde birlikte 'dur' diyelim" dedi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet