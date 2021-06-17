Bakan Gül: "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Gül: "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum"

Bakan Gül: 'İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum" dedi.

Bakan Gül, İzmir'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binasına yapılan saldırıyı kınayarak, provokasyonların hedefinin huzursuzluk olduğunu belirtti. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" dedi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

HDP İzmir il binasında 1 kişiyi öldüren saldırganın binaya giriş anları kamerada
HDP İzmir il binasında 1 kişiyi öldüren saldırganın binaya giriş anları kamerada
HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı
HDP'ye yönelik saldırının protesto edildiği gösteride arbede çıktı
Saldırıya uğrayan HDP binasından ilk kareler! Deniz Poyraz'ın kahvaltı tabağı masada
Saldırıya uğrayan HDP binasından ilk kareler! Deniz Poyraz'ın kahvaltı tabağı masada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Angela Merkel Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hadise Ezgi Mola Müge Anlı Farah Zeynep Abdullah
Spor Aytaç Kara Şenol Güneş Yiğit Şardan Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Gül: "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 20:11:03. #1.16#

title