Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki adliyede nöbetçi yargı mensubu ve personelle sahur yaptı
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Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki adliyede nöbetçi yargı mensubu ve personelle sahur yaptı

Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki adliyede nöbetçi yargı mensubu ve personelle sahur yaptı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Havalimanı'nda 7 gün 24 saat hizmet veren adliyede nöbet tutan hakim, savcı, adli tıp doktoru ve zabıt katipleriyle sahur yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Havalimanı'nda 7 gün 24 saat hizmet veren adliyede nöbet tutan hakim, savcı, adli tıp doktoru ve zabıt katipleriyle sahur yaptı.

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakan Gül, yurt içi ve dışı seyahatleri bulunan vatandaşların yargısal işlemlerinden dolayı mağdur olmamaları için faaliyete geçirilen Gaziosmanpaşa Adliyesi İstanbul Havalimanı Ek Hizmet Birimi'nde nöbet tutan yargı mensubu ve personelle bir araya gelerek sahur yaptı.

Adalet Bakanı Gül'e sahur programında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş de eşlik etti.

Twitter hesabından ziyaretle ilgili paylaşım yapan Bakan Gül, "Dün gece sahurumuzu Gaziosmanpaşa Adliyesi İstanbul Havalimanı Ek Hizmet Biriminde nöbet tutan hakim, savcı, adli tıp doktoru ve zabıt katiplerimizle yaptık. Adalet hizmetini kesintisiz sürdüren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Havalimanında meydana gelen adli olaylar hızlı biçimde soruşturuluyor

Açıklamada ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İstanbul Havalimanı'nda, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında adalet hizmetlerine ilişkin önemli bir proje olarak Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin bir birimi açıldı.

Mağduriyetlerin önlenmesi için havalimanında 10 Şubat 2020'den itibaren savcılık, 24 Temmuz 2020'den itibaren ise Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 21 ve 22'nci Asliye Ceza Mahkemeleri faaliyete geçirildi.

İstanbul Havalimanı'na adliye açılmadan önce gerek yurt içine gerekse yurt dışına seyahatleri için buraya gelenlerden, hakkında adli işlem yapılması gerekenler, Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne götürülmekteydi. Gece adli işlemi olanlar ise ertesi gün sabah adliyeye çıkartılmaktaydı. Gerek gece gerekse gündüz gerçekleştirilen bu işlem sonucu uçuşlar kaçırılmaktaydı.

7 gün 24 saat hizmet verilen adliyede havalimanında meydana gelen adli olayların soruşturmaları da hızlı biçimde yapılıyor. Adliye hizmete geçtiğinden bu yana mahkeme ve savcılıkta yaklaşık 4 bin 500 kişi için yakalama emrine, yaklaşık 4 bin kişi için soruşturmaya ilişkin işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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