BAKAN GÜL, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BAĞIMSIZ DAİMİ İNSAN HAKLARI KOMİSYONU YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) başkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Türkiye'ye bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Komisyon Başkanı Dr. Saeed Mohammad Al Ghufli, Başkan Yardımcısı Büyükelçi Muhammed Lawal Sulaiman ve Genel Direktör Marghoob Saleem Butt, Adalet Bakanı Gül'ü ziyaret etti. Komisyon heyetine İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) ve bu kapsamda hayata geçirilen reformlar konusunda bilgilendirme yapıldı. Görüşmede ayrıca başta İslam karşıtlığı olmak üzere uluslararası alanda yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

İSLAM KARŞITLIĞI VE İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE KARŞI GÜÇ BİRLİĞİ YAPILMALI

Adalet Bakanı Gül, ziyarette yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanında gerçekleşen İslam karşıtlığı ve diğer insan hakları ihlallerinin izlenmesi ve raporlanması konusunda birlikte hareke edilmesine vurgu yaptı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu (TİHEK) da ziyaret eden komisyon heyeti ise, gerçekleştirilen toplantılardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla İİT bünyesinde bir danışma organı olarak görev yapan Komisyon Başkanlığını gelecek yıl Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül'ün üstleneceği belirtildi.

Görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul ile Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı ve BDİHK üyesi Dr. Hacı Ali Açıkgül de hazır bulundu.

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