Bakan Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Uygulandıkça, İstiklal Caddesi'nde, Kızılay Meydanı'nda, Diyarbakır Sur'da, İzmir Konak'ta da bunun meyveleri...
03.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:22
Bakan Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Uygulandıkça, İstiklal Caddesi'nde, Kızılay Meydanı'nda, Diyarbakır Sur'da, İzmir Konak'ta da bunun meyveleri vatandaşlarımız tarafından hissedilecek.
Bakan Gül: " (İnsan Hakları Eylem Planı) Uygulandıkça, İstiklal Caddesi'nde, Kızılay Meydanı'nda, Diyarbakır Sur'da, İzmir Konak'ta da bunun meyveleri vatandaşlarımız tarafından hissedilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş