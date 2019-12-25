Bakan Gül: "İkinci İnsan Hakları Eylem Planının amacı, ihlal kararlarına ilişkin etkili çözümlerin...
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Bakan Gül: "İkinci İnsan Hakları Eylem Planının amacı, ihlal kararlarına ilişkin etkili çözümlerin...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'na gelişi Katılımcılardan görüntüler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenenen İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısına katıldı.

25.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:23
Bakan Gül:

Adalet Bakanı 'ün İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'na gelişi

Katılımcılardan görüntüler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenenen İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısına katıldı. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Gül: "İkinci İnsan Hakları Eylem Planının amacı, ihlal kararlarına ilişkin etkili çözümlerin...
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